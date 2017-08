Anstoßzeiten und Sender Wie Sie die neue Bundesligasaison verfolgen können

Wenn am Abend die 55. Bundesligasaison mit dem Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport/ZDF) eröffnet wird, ist nicht nur der Video-Schiedsrichter neu. Die Fans im Stadion und zu Hause vor den Bildschirmen müssen sich auf veränderte Anstoßzeiten und TV-Sender einstellen. Die Neuerungen im Überblick.

Welche Anstoßzeiten gibt es?

Samstag um 15.30 Uhr ist in der kommenden Saison nur noch eine von nun insgesamt fünf verschiedenen Anstoßzeiten der Bundesliga. Erstmals wird auch regulär am Montag gespielt. Fünf Montagsspiele sind eingeplant. Welche Paarungen genau, ist aber noch unklar. Am Sonntag wird die zweite Partie um eine halbe Stunde von 17.30 auf 18 Uhr nach hinten verschoben. An fünf Sonntagen gibt es zusätzlich eine Partie bereits um 13.30 Uhr.

Die Sonntagmittag- und Montagspiele gehen auf Kosten der fünf Spiele am Samstagnachmittag. Dort gibt es dann zum Teil nur noch vier Partien. Änderungen gibt es auch bei den zwei englischen Wochen: Anstatt wie in den Vorjahren um 20 Uhr wird ein Großteil der Spiele nun erst um 20.30 Uhr angepfiffen, eine Partie pro Tag beginnt bereits um 18.30 Uhr.

Die Termine gelten für die ganze Saison mit Ausnahme der letzten beiden Spieltage. Dann werden weiterhin alle Partien gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Welche Sender zeigen die Bundesliga?

Alle Spiele live gibt es in der kommenden Saison nicht mehr bei Sky. 45 Begegnungen werden exklusiv bei Eurosport übertragen, der Mutterkonzern Discovery hat sich ein entsprechendes Rechtepaket gesichert. Bei Eurosport wird künftig auch die Relegation gezeigt.

Die Spiele laufen allerdings nicht im frei empfangbaren Eurosport-Kanal, sondern lediglich bei Eurosport 2 HD Xtra, der per Satellit über das kostenpflichtige HD+ zu empfangen ist. Eine andere Option ist der ebenfalls kostenpflichtige Eurosport-Player, mit dem sich die Spiele für 29,90 Euro im Jahr streamen lassen.

Immerhin eine Sache bleibt beim Alten: Die ARD mit der "Sportschau" und das ZDF im "Aktuellen Sportstudio" zeigen weiterhin die Zusammenfassungen der Samstagspartien.

Alternativ können die Highlights ab 40 Minuten nach Abpfiff auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN angeschaut werden. Auch RTL Nitro zeigt am Montagabend eine Sendung mit den Höhepunkten des Spieltags, bei Sport1 gibt es Zusammenfassungen am Sonntagmorgen vor dem Doppelpass.

Eine erste Änderung müssen Sie aber bereits heute Abend beim Eröffnungsspiel beachten. Die Begegnung wird nicht wie in den vergangenen Jahren im Ersten übertragen, sondern im ZDF. Zusammen mit dem ersten Spiel der Rückrunde sind das die einzigen beiden Bundesligaspiele im Free-TV.