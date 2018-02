Bundesliga Werder feiert späten Sieg gegen den HSV

Werder Bremen und der Hamburger SV haben im direkten Aufeinandertreffen demonstriert, warum beide Klubs wieder im Abstiegskampf stecken. In einem schwachen Nordderby setzte sich Werder 1:0 (0:0) durch. Der einzige Treffer fiel durch ein Eigentor von Rick van Drongelen (86. Minute). Bremen hat damit neun Punkte Vorsprung auf den HSV und steht auf Platz 14. Hamburg bleibt 17. und hat sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und den FSV Mainz. Im Spiel zweier schlechter Mannschaften waren die Hamburger die noch schlechtere.

Aber erst in der Schlussphase entwickelte Werder viel Druck und kam zu mehreren klaren Torchancen. Maximilian Eggestein hatte schon in der 71. Minute die Chance zum Siegtreffer. Sein Schlenzer aus etwa 18 Metern ging allerdings knapp am Tor vorbei. Der Bremer hätte auch abspielen können - dann wäre Florian Kainz wohl freistehend zum Abschluss gekommen. Nur elf Minuten später hatte er ein zweites Mal die Gelegenheit, zum Matchwinner zu werden. Aber HSV-Torwart Christian Mathenia hielt seinen Kopfball fest.

Und so sorgten die Bremer Joker für die entscheidende Szene des Spiels: Der Schuss des eingewechselten Aron Jóhannsson trudelte in Richtung Tor, der ebenfalls eingewechselte Belfodil ging auf der Torlinie in den Zweikampf mit Rick van Drongelen und der Hamburger drückte den Ball unglücklich über die Linie (86.). Bei Johannssons Schuss hatte Belfodil in abseitsverdächtiger Position gestanden. Der Videoschiedsrichter ließ das Tor allerdings bestehen.

Getty Images Pyrotechnik der HSV-Fans

Auf Seiten der Hamburger sorgten sehr lange nur die mitgereisten Anhänger für Aufregung. Kurz vor der Pause unterbrach Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie, weil die Zuschauer im Gästeblock wiederholt Pyrotechnik zündeten. Es wurden sogar Feuerwerksraketen abgefeuert. Nach wenigen Minuten ging die Partie dann allerdings weiter.

Bis dahin hatte es kaum nennenswerte Aktionen gegeben. In der ersten Hälfte gab es nur zwei gefährliche Momente: Niklas Moisanders Schuss wurde vor der Linie geblockt (32.), für den HSV grätschte Bakery Jatta den Ball aufs Tor, bereitete Werder-Keeper Jiri Pavlenka aber keine Probleme (17.). Auch in der zweiten Hälfte dominierten Fehlpässe, Ballverluste und Zweikämpfe die Partie. Eggesteins Chancen und schließlich blieben zwei seltene Ausnahmen.der Treffer blieben zwei seltene Ausnahmen.

SV Werder Bremen - Hamburger SV 1:0

1:0 van Drongelen (86., Eigentor)

Weder: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede (90.+2 Gondorf)- M. Eggestein, Delaney - Junuzovic (84. Johannsson), Kainz (73. Belfodil) - Kruse

HSV: Mathenia - Sakai, Papadopoulos, van Drongelen, Douglas Santos - Jung (90. Arp), Walace - Jatta (77. Wood), Hunt, Kostic - Hahn

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Augustinsson / Jatta

Zuschauer: 42.100