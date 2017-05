Bundesliga-Taktiktafel Marco Reus - bereit für den ersten großen Titel

Trifft Marco Reus so weiter wie zuletzt, wird der 27-Jährige diese Saison mit dem DFB-Pokal seinen ersten großen Titel gewinnen. Der BVB-Star ist aktuell so wichtig wie kaum ein anderer Profi von Borussia Dortmund. Gegen Eintracht Frankfurt, in Mönchengladbach, bei den Bayern im Pokalhalbfinale und nun auch im wichtigen Duell um Platz drei gegen Hoffenheim - Reus erzielte in allen Spielen das Führungstor und Dortmund gewann. Was macht den Angreifer so besonders?

Taktiktafel: Borussia Dortmund gegen Hoffenheim

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile (wenn Sie den Internet Explorer nutzen, werden Verbindungslinien anstatt Pfeile angezeigt) verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

Ein Blick auf die Taktiktafel von SPIEGEL ONLINE zeigt, was Reus so gefährlich macht: Er spielt außergewöhnlich offensiv und hielt sich beim 2:1-Erfolg gegen Hoffenheim durchschnittlich sogar deutlich näher am gegnerischen Tor auf als Top-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Für Hoffenheims hochstehende Dreierkette aus Benjamin Hübner, Kevin Vogt und Niklas Süle (um die Taktiktafel der Hoffenheimer zu sehen, klicken Sie bitte auf "Auswärts-Team") waren Reus und die langen Pässe auf ihn nur schwer zu verteidigen.

Sogar das Schiedsrichterteam um Dr. Felix Brych hatte mit Reus' offensiver Ausrichtung Probleme: Bei seinem Führungstor in der vierten Minute stand der Offensivspieler deutlich im Abseits. Dabei hätten die Unparteiischen wissen können: Reus' offensive Ausrichtung - und damit auch die Gefahr, im Abseits zu stehen - hat Methode.

DPA Marco Reus

Die Idee von Trainer Thomas Tuchel: Reus soll den Gegner überfallen, am besten so schnell wie möglich: Gegen Frankfurt (3. Minute), Hoffenheim (4.), Mönchengladbach (10.) und Bayern München (19.) schoss der Stürmer noch vor der 20. Spielminute die Dortmunder in Führung. Danach stellen sich die Gegner besser auf den Angreifer ein. Gegen Hoffenheim blieb Reus zwar auffällig, hatte jedoch die zweitwenigsten Ballkontakte (28, Aubameyang: 20) und brachte nach seinem 1:0 nur noch einen Schuss aufs Tor von Keeper Oliver Baumann.

Die Taktiktafel zeigt auch, dass Ousmane Dembélé sich ähnlich weit in der Hälfte des Gegners aufhielt. Der Unterschied zu Reus? Der Franzose geht lieber ins Dribbling, sucht oft den besser postierten Mitspieler und seltener den Abschluss. Bei zwölf Saison-Torvorlagen steht der 19-Jährige aktuell.

Der Schlüssel zum Hoffenheim-Sieg lag zudem in der defensiven Stabilität der Borussia. Auch wenn die aufgerückte Abwehrkette um ihren Chef Sokratis ein Risiko war - Hoffenheim konnte das nicht ausnutzen. Stattdessen hielt der BVB mit diesem Schachzug den Gegner aus der Gefahrenzone rund um das eigene Tor fern. In die vielversprechenden Positionen kam Hoffenheim zu selten. Wenn es ein Duell der Trainerstrategen Tuchel und Julian Nagelsmann war, dann ging der Punkt an den BVB-Trainer.

Die Taktiktafeln von SPIEGEL ONLINE entstehen weitestgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Sie zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Hier finden Sie die weiteren Taktiktafeln des Spieltags - inklusive des furiosen Sieben-Tore-Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen.

