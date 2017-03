Bundesliga-Taktiktafel Starker Matchplan, stärkere Bayern

"Das ist wie mit dem berühmt-berüchtigten Zahnarzt-Besuch. Einmal im Jahr muss man dahin. Manchmal tut es nicht weh, meistens aber schon", sagte Niko Kovac vor dem Spiel seiner Frankfurter beim FC Bayern. Damit adaptierte der Ex-Münchner eine Aussage von Sebastian Prödl, die es 2015 immerhin zum Fußballspruch des Jahres geschafft hatte. Sie beschreibt, wie gefährlich für die meisten Bundesligisten ein Auswärtsspiel in München werden kann - und wie schwierig es ist, dort zu punkten.

In der laufenden Saison haben allerdings schon mehrere Teams bewiesen, dass mit einem klaren Plan und Mut auch bei den Bayern ein Erfolgserlebnis möglich ist. Frankfurt brachte beides mit nach München - wie auch die Taktiktafel von SPIEGEL ONLINE zeigt.

Taktiktafel 24. Spieltag: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Um die Frankfurter Taktiktafel zu sehen, klicken Sie auf "Auswärts-Team".

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

Die Frankfurter Taktiktafel offenbart den Matchplan der Eintracht. Mit einer hohen Dreierkette wollte das Team von Trainer Niko Kovac die Bayern mutig vom eigenen Tor fernhalten. Dazu gab es mit Ante Rebic einen klaren Zielspieler: Der Linksaußen stand bei eigenem Ballkontakt im Durchschnitt am weitesten in der Hälfte der Münchner, war gut ins Spiel eingebunden und kam bis zur 64. Minute immerhin auf 32 Ballaktionen.

Der Plan von Kovac ging zum Teil auf: Rebic hatte insgesamt drei Schüsse, lieferte fünf Torschussvorlagen und war an den gefährlichsten Aktionen der Eintracht stets beteiligt. Vor der Chance zur Führung durch Branimir Hrgota, die Mats Hummels spektakulär vereitelte, kam der Pass von Rebic. Genauso lieferte der Kroate auch die Vorarbeit, bevor Manuel Neuer den Abschluss von Danny Blum stark parierte. Ein großes Problem: Für ein Tor reichte es nicht. Dafür sorgte allerdings auch etwas Pech, Rebic selbst traf noch die Latte.

Getty Images Niko Kovac (l.), Ante Rebic

Ein weiteres Problem: Die Frankfurter suchten Rebic auch mit langen Bällen, das zeigt vor allem der Pfeil von Torwart Lukasz Hradecky zu dem Außenspieler. Gegen eine Innenverteidigung bestehend aus Hummels und Javi Martínez ist es allerdings schwer, mit hohen Pässen zum Erfolg zu kommen: Rebic gewann nur zwei seiner fünf Luftduelle.

Das größte Problem: die Bayern. In den vergangenen Wochen zeigt das Team von Trainer Carlo Ancelotti reihenweise Bestleistungen. Partien wie beispielsweise das Hinspiel in Frankfurt, bei dem die Münchner nicht über ein Remis hinauskamen und wohl ihre schwächste Saisonphase erlebten, scheinen dieser Tage unvorstellbar. Der Vergleich der Taktiktafeln aus Hin- und Rückspiel zeigt, wie viel größer die Dominanz des Rekordmeisters nun in München war.

Taktiktafel 7. Spieltag: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Um die Münchner Taktiktafel zu sehen, klicken Sie auf "Auswärts-Team".

Im Hinspiel hatten die Bayern noch Schwierigkeiten, ihre Offensivkräfte in Szene zu setzen. Im Zentrum spielte der FCB zwar viele Pässe und hatte mehr Ballkontakte als die Frankfurter, Zuspiele zu den Angreifern Kingsley Coman, Thomas Müller und Arjen Robben gab es aber zu selten. Am Samstag (das zeigt wiederum die oberste Taktiktafel in diesem Text) hatte Bayern nun noch mehr Ballbesitz, noch mehr Pässe und dadurch auch noch mehr Kontrolle. Vor allem aber gab es diesmal eine gute Vernetzung aller Spieler bis hinein in die vorderste Reihe. Ergebnis: Das Offensivspiel der Gastgeber funktionierte deutlich besser.

So sorgte eine der häufigeren Kombinationen im Angriff ( David Alaba auf Douglas Costa) auch für das 2:0. Und hinzu kommt eben die individuelle Klasse eines Robert Lewandowski, der bis zur 64. Minute zwar nur 28 Ballkontakte hatte, bis dahin aber nach Vorlagen von Müller und Robben auch schon zweimal getroffen hatte. So ist es auch mit einem cleveren Matchplan schwierig, in München zu bestehen. Und dann tut der "Zahnarztbesuch" eben doch weh.

Die Taktiktafeln von SPIEGEL ONLINE entstehen weitestgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Sie zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Hier finden Sie die weiteren Taktiktafeln des Spieltags:

Taktiktafeln der Spiele vom Freitagabend und Samstagnachmittag am 24. Spieltag

Hertha BSC versuchte es beim 2:1 (1:0)-Sieg gegen den BVB in der Offensive vor allem über die linke Seite und den starken Salomon Kalou, während Vladimír Darida das Spiel seiner Mannschaft koordinierte. Dortmund hatte große Probleme, seine Stürmer André Schürrle und Pierre-Emerick Aubameyang ins Spiel zu bringen. Die Taktiktafel zu Ingolstadt gegen Köln (2:2) zeigt in Form der durchschnittlichen Positionen, wie viel aktiver der Gastgeber aufgetreten ist - und warum Köln daher trotz zweifacher Führung mit dem Remis noch gut bedient war.