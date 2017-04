Bundesliga-Taktiktafel Costa auf Tauchstation

Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Nur ein Punkt gegen ein schwächelndes Bayer Leverkusen. Ohne eigenen Treffer. In Überzahl. Nein, leicht war die Woche für die Bayern wirklich nicht. Thomas Müller hatte eine Erklärung für den Ausgang des Spiels schnell gefunden: "Wie wir mit dem letzten Ball umgegangen sind, gewinnt man kein Bundesligaspiel", sagte er im Fernseh-Interview bei Sky: "Wir haben gut gespielt, aber die Chancenverwertung war fatal."

Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Klar, einige sehr große Gelegenheiten blieben ungenutzt. Teilweise vergaben die Münchner mit David Alaba, Arturo Vidal (32.), Kingsley Coman (37.) und auch Müller (58.) selbst oder Philipp Lahm (86.) ihre Gelegenheiten leichtfertig. Aber dennoch: Die Taktiktafel von SPIEGEL ONLINE zeigt, dass es auch in der Spielanlage der Münchner durchaus Probleme gab.

Taktiktafel 25. Spieltag: Bayer Leverkusen - FC Bayern München Um die Taktiktafel der Bayern zu sehen, klicken Sie bitte auf "Auswärts-Team".

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

Die Dominanz der Münchner war erdrückend. Das zeigen auch die Ballaktionen: Gleich sechs Spieler der Gäste hatten in der Spielphase, die in der Grafik erfasst wird (bis zur 69. Minute) mehr als 80 Ballaktionen. Das große Problem: Das gilt nicht im Ansatz für die vorderste Offensiv-Reihe. Douglas Costa (20 Ballkontakte), Coman (34) und Müller (33) waren allesamt nicht gut in das Spiel des Spitzenreiters eingebunden. Und so gab es vor allem viel Hin-und-her-Geschiebe innerhalb der Viererkette und den defensiven Mittelfeldspielern Joshua Kimmich und Vidal. Wirklich großer Druck über einen längeren Zeitraum mit andauernder Torgefahr kam nicht auf.

Auffällig ist dabei die Rolle von Costa: Von den Außenverteidigern Juan Bernat und Rafinha gingen kaum Bälle zu dem offensiven Außenspieler. Zwischenzeitlich wechselte er die Seiten mit Coman, was bei beiden Spielern zu einer sehr zentralen durchschnittlichen Positionierung führt. Dennoch ist es auffällig, dass weder Bernat noch Rafinha wenigstens fünf Pässe zu Costa spielten. Hinzu kommt, dass auch der sehr aktive Spielmacher Thiago Alcantará den Brasilianer Costa selten fand und Coman hingegen schon. Costa hatte bis zur 69. Minute die wenigsten Ballaktionen aller Münchner (20). Selbst Torwart Manuel Neuer hatte mehr (27).

DPA Wendell, Douglas Costa

Costas Schwäche könnte darüber hinaus erklären, warum das Angriffsspiel der Münchner in der Phase bis zur 69. Minute stärker über rechts ging, also über die Seite, auf der Coman begonnen hatte: Thiago war durchschnittlich eher rechts am Ball und Rafinha spielte deutlich offensiver als Linksverteidiger Bernat.

Das Problem ist insgesamt untypisch für die Bayern - und es ist wohl auch auf die hohe Rotation zurückzuführen. Denn auch wenn Coman mehr Spielanteile als Costa hatte: Werte eines Arjen Robben oder eines Franck Ribéry, wie die Angreifer sie beim deutlichen Sieg gegen den BVB vorzeigen konnten, schaffte auch er nicht im Ansatz. Robben und Ribéry waren gegen Dortmund viel besser eingebunden und gehörten zu den gefährlichsten Spielern auf dem Platz. Ihr Fehlen war dem Spiel der Gäste genauso anzumerken wie die Gelb-Sperre gegen Angreifer Robert Lewandowski.

Bei der Taktiktafel von Bayer Leverkusen sieht die Einbindung der Offensivspieler sogar besser aus - wenn auch auf niedrigerem Niveau. Die Offensivspieler Kevin Volland, Julian Brandt, Kevin Kampl und Kai Havertz bekamen sowohl von den Außenverteidigern als auch aus der Zentrale Bälle. Insgesamt zeigt die Bayer-Taktiktafel aber vor allem, wie unterlegen das Team war. Bezeichnend ist, dass Torwart Bernd Lenobis zur 61. Minute mit Abstand die meisten Ballkontakte in seinem Team hatte (51). Kampl, der Feldspieler mit den meisten Aktionen, war 14 Mal weniger am Ball.

Das Spiel der Leverkusener war außerdem noch deutlich unausgewogener als das der Bayern - und es zeigt erneut die Schwäche von Costa auf: Durch die Rechtslastigkeit war Linksverteidiger Wendell vor allem defensiv gebunden und stand daher sehr tief. Roberto Hilbert hatte auf der rechten Seite hingegen deutlich mehr Freiheiten und konnte sich deshalb oft ins Offensivspiel seiner Mannschaft einmischen: Im Durchschnitt agierte er mit Ball sogar in der gegnerischen Hälfte.

AP Bernd Leno pariert den Schuss von Kingsley Coman

Die Taktiktafeln von SPIEGEL ONLINE entstehen weitgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Sie zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Hier finden Sie die weiteren Taktiktafeln des Spieltags:

Taktiktafeln der Spiele vom Samstagnachmittag

Eine ähnliche Überlegenheit wie der FCB hat Borussia Dortmund gegen Frankfurt nicht erzeugen können. Aber der BVB machte einige Dinge besser. Einerseits die Chancenauswertung: Bezeichnend ist hier, dass Pierre-Emerick Aubameyang noch weniger Ballaktionen als Müller hatte, im Vergleich zum Münchner aber trotzdem noch ein Tor schoss. Außerdem schaffte es die Borussia, ihre starken Außenspieler Marco Reus und Christian Pulisic über die Außenverteidiger einzubinden. Und so fiel auch der frühe Führungstreffer über Pulisic und Reus. Beim Acht-Tore-Spektakel in Hoffenheim versuchten es beide Teams jeweils vor allem über die eigene linke Angriffsseite. Bei Leipzig wird deutlich wie wichtig Naby Keita für die Angriffsstruktur von RB ist - und wie wenig Freiburg am Spiel teilnahm.