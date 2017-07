Fußball-Testspiele Bundesliga-Klubs suchen Bundesliga-Form

Auf Bayer Leverkusen und den neuen Trainer Heiko Herrlich wartet einen Monat vor dem Start der Fußball-Bundesliga viel Arbeit. Der Vorjahres-12. unterlag dem Zweitligaabsteiger Würzburger Kickers 0:3 (0:1). Björn Jopek (23. Minute), Marco Königs (54.) und Dominic Baumann (67.) trafen für die Kickers, die in der Vorbereitung allerdings bereits einige Wochen weiter sind als Leverkusen. Der Saisonauftakt der 3. Liga ist am 22. Juli, Bayer ist erst zum Eröffnungsspiel der Saison 2017/2018 am 18. August bei Meister Bayern München zu Gast.

Bayer-Zugang Sven Bender war ebenso wie sein Zwillingsbruder Lars nicht dabei, zudem fehlten in Bernd Leno, Julian Brandt, Benjamin Henrichs, Chicharito und Charles Aránguiz die Teilnehmer des Confed Cups. Dennoch bot Leverkusen zahlreiche Stammspieler auf. "Von einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen darf man erwarten, dass sie sich mehr wehrt. Wir waren für meine Begriffe zu ruhig auf dem Platz", wird Herrlich auf der Homepage des Klubs zitiert.

Freiburg hat die ersten Gegentore in der Vorbereitung kassiert - und mit ihnen eine überraschend deutliche Niederlage bei Zweitligist Sandhausen. In seinem vierten Testspiel verlor der SC in viermal 30 Minuten 0:3 (0:1). Stürmer Andrew Wooten brachte Sandhausen in Führung (60.), Nejmeddin Daghfous sorgte für den Endstand (85./118.).

Auch Wolfsburg ist noch weit von seiner Bundesligaform entfernt. In seinem dritten Test hat der VfL gegen den Schweizer Zweitligisten FC Winterthur 1:2 (0:0) verloren. Mit einem Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel durch Kwadwo Duah (48.) und Gianluca Frontino (49.) gingen die Gastgeber in Front, dem portugiesischen Europameister Vierinha gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Wölfe (85.).

Den einzigen Testspielsieg eines Bundesligisten an diesem Freitag feierte RB Leipzig, allerdings war der Vizemeister auch bei einem Sechstligisten angetreten. Leipzig gewann beim SV Dessau 7:0 (4:0). Ein überzeugender Einstand gelang dabei Zugang Jean-Kevin Augustin, der in der ersten Halbzeit innerhalb von 17 Minuten drei Tore erzielte. Erfreulich zudem für RB: Rechtsverteidiger Lukas Klostermann gab nach langer Verletzungspause sein Comeback. Verteidiger Bernardo erhöhte in der 55. Minute auf 5:0, der erst 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer Nicolas Höhn (78.) und Dominik Kaiser (83.) sorgten für die beiden letzten Treffer des Abends.