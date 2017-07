Fußball-Testspiele Bundesligisten stolpern durch die Vorbereitung

Gleich mehrere Bundesligisten haben bei ihren Vorbereitungsspielen zur neuen Saison enttäuscht. Zunächst verlor der FC Bayern München deutlich gegen den AC Mailand, aber auch andere Vereine taten sich schwer: Borussia Dortmund zeigte sich beim Auftritt in Bochum noch weit weg von der Bundesligaform. Der BVB schaffte gegen den Zweitligisten nach 0:2-Rückstand aber immerhin noch ein 2:2-Unentschieden.

Gonzalo Castro (85. Minute) und Christian Pulisic (86.) verhinderten mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss eine Niederlage. Für die Gastgeber hatten zuvor Stefano Celozzi (39.) und Anthony Losilla (55.) mit einem Sonntagsschuss vor 24.000 Zuschauern die Führung herausgeschossen.

Werder Bremen hat sein Testspiel beim Zweitligisten FC St. Pauli 1:2 (0:1) verloren. Die Hamburger bescherten damit ihrem neuen Cheftrainer Olaf Janßen eine gelungene Heimpremiere am Millerntor. Vor 20.026 Zuschauern traf Aziz Bouhaddouz (22., 67.) doppelt für den Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Fin Bartels (55.) gegen seinen ehemaligen Verein.

Aufsteiger VfB Stuttgart blieb auch im dritten Vorbereitungsspiel sieglos. Beim Zweitligisten FC Heidenheim verlor die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf 1:2 (1:2). Zwar brachte Neuzugang Chadrac Akolo (24.) den VfB vor 6200 Zuschauern in Führung, diese hielt aber nur fünf Minuten. Mathias Wittek (29.) traf zum 1:1, im zweiten Durchgang erzielte Timo Beermann (59.) den Siegtreffer. Der VfB hatte zuvor gegen die Stuttgarter Kickers nur 1:1 gespielt und gegen Dynamo Dresden 1:2 verloren.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ein Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Club CFC Genua 2:3 (1:2) verloren. Im österreichischen Wels, wo die Hoffenheimer gerade ein Trainingslager absolvieren, trafen die Abwehrspieler Ermin Bicakcic in der fünften sowie Justin Hoogma in der 60. Minute für die TSG. Neuzugang Serge Gnabry spielte in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal für Hoffenheim und bereitete das 2:2 durch Hoogma mit einer Flanke vor.

Aber es gab auch drei Siege: Der SC Freiburg hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation am kommenden Donnerstag gefeiert. Fünf Tage vor dem Duell mit dem slowenischen Vertreter NK Domzale besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Streich den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0). Florian Niederlechner gelang in der 17. Minute der Siegtreffer für die Breisgauer.

Der VfL Wolfsburg hat eine Pleite bei Dynamo Dresden mit viel Mühe abwenden können. Der VfL gewann nach 0:2-Rückstand noch 4:3 beim Zweitligisten. In der Defensive wartet auf Trainer Andries Jonker bis zum Pokalspiel in Norderstedt aber noch viel Arbeit. Neuzugang Kaylen Hinds (20.), Mario Gomez (27.), Jakub Blaszczykowski (28.) und Yunus Malli (33.) drehten die Partie für die Wölfe.

Der FC Augsburg musste gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg zwar zunächst eine 1:2 (1:2)-Niederlage hinnehmen, gewann anschließend aber 3:2 (1:0) gegen den Regionalligisten SSV Ulm.