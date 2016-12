Dortmunds Remis in Köln Bloß nicht zu viel Selbstkritik

Die Zahlen wirkten bedrohlich, als die letzten fünf Minuten der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund anbrachen. Der BVB hatte deutlich über 70 Prozent Ballbesitz, lag aber 0:1 zurück und fand keine Räume für Torabschlüsse. Ganz ähnlich wie in Frankfurt, wo Trainer Thomas Tuchel nach der Partie eine viel beachtete Wutrede hielt und die Leistung seines Teams als ein "einziges Defizit" beschimpfte. Außerdem hatten die Kölner bereits 24 Fouls begangen, am Ende sollten es 26 sein, fünf mehr als bei der 0:2-Niederlage in Leverkusen, wo Tuchel den Gegner mit bitterem Zorn in der Stimme als rüde Tretertruppe verunglimpf hatte.

Nun hatte der BVB wieder große Probleme in einem Auswärtsspiel nach einer Champions League-Woche, wurde ständig gefoult, es gab also gute Gründe für einen neuen Emotionsausbruch des Trainers. Doch als Tuchel nach dem Abpfiff vor die Mikrofone trat, wirkte er bemerkenswert reflektiert. "Man muss aufpassen, dass man nicht zu kritisch und zu plakativ wird", sagte er in Anspielung auf die Frustgefühle, die ihn gelegentlich überwältigen. Das klang nach einem Lernprozess.

An diesem Tag hatte Marco Reus Tuchels Laune mit einem späten Ausgleichstor aufgehellt, aber auch ohne diesen Treffer hätte es wohl keine neue Tirade gegeben. Vielmehr warb Tuchel wortreich um Nachsicht mit seinem Team, das eben noch jung, unberechenbar und wankelmütig ist. "Es gibt eine Vielzahl von Spielern, die zum ersten Mal in der Champions League dabei sind und der Trainer übrigens auch", erklärte er. Die dynamischen Kräfte, dieses Rhythmus mit all seinen Eigenheiten, müsse man erst mal kennenlernen.

1. FC Köln derzeit ein direkter Konkurrent

Hinter diesen Worten schimmert ein Umdenken hervor, vielleicht sogar so etwas wie eine neue Demut. Im Vorjahr waren die Dortmunder ja von Sieg zu Sieg geeilt, hatten am Ende unglaubliche 78 Punkte gesammelt und waren bis weit ins Frühjahr hinein den Bayern auf den Fersen geblieben. Zwar sagen die Verantwortlichen schon lange, dass diese Saison anders und schwieriger sei, das auch wirklich zu fühlen, ist aber eine andere Sache.

Derzeit sei der 1. FC Köln "ein direkter Konkurrent", sagte Kapitän Marcel Schmelzer, da sei so ein Auswärtspunkt gar nicht schlecht und Tuchel erklärte: "Dass das dritte Spiel in einer Woche gegen einen schwierigen, kompakten, leidenschaftlichen Gegner vielleicht mal etwas zäher ausfällt, halte ich für das Normalste, was eine Bundesligasaison bereithält." Die Entwicklung des Teams findet derzeit eben unter erschwerten Bedingungen statt, weil einfach keine Zeit fürs Training bleibt.

Es ist ja viel über die Wirkung von Tuchels zornigen Worten nach dem Frankfurt-Spiel diskutiert worden, die gute Leistung im darauffolgenden Spiel gegen Mönchengladbach ist in den Augen des Trainers aber keine Folge der öffentlichen Anprangerung gewesen. "Es war die darauffolgende Trainingswoche, die Wirkung gezeigt hat", sagte er. "Ordentlich zu regenerieren, mit einer mentalen und körperlichen Frische und mit der nötigen Stimmung und den Inhalten ein Spiel anzugehen", sei der Schlüssel zu gutem Fußball. Vor dem Köln-Spiel gab es keine solche Woche, da war die Mannschaft in der Champions League gefordert.

Aubameyang beim BVB erstmals ohne Torschuss

Wer in diesem Jahr gegen Dortmund aggressiv spielt und die Räume so verdichtet, dass Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang oder Reus ihre Schnelligkeit nicht zur Entfaltung bringen können, hat aber grundsätzlich gute Chancen, gegen den Spitzenklub zu punkten. Leipzig, Leverkusen und Frankfurt haben ihre Partien gegen Dortmund genau so gewonnen, in Köln erlebte Aubameyang gar sein erstes Spiel seit er vor dreieinhalb Jahren zum BVB kam, in dem er keinen einzigen Torabschluss zustande brachte.

In der Vorsaison wäre das eher nicht passiert, da war das Team auch dank der spielerischen Reife von Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan in der Lage, derart tiefstehende und aggressive Gegner auszuspielen. Derzeit fällt ihnen das vor allem auswärts erheblich schwerer. Doch Tuchel beschäftigt sich aktuell nicht nur mit den fußballerischen Details. Neuerdings arbeitet er auch an der Wirkung seiner eigenen Emotionen.