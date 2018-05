Tops und Flops der Bundesliga-Transfers Wo Wolfsburg Letzter ist

Der VfL Wolfsburg hat am Donnerstag den ersten von zwei Schritten gemacht, doch noch seine Saison zu retten. 3:1 gewann das Team gegen Holstein Kiel - aber gesichert ist die Bundesliga immer noch nicht. Im Rückspiel am Montag geht es immer noch um die Zukunft des Klubs, der vor gerade mal neun Jahren noch die Deutsche Meisterschaft gewann. Der Absturz des VfL hat viele Gründe, ein entscheidender ist jedoch ganz offensichtlich die völlig missratene Transferbilanz der Wölfe. Und die lässt sich jetzt mit neuen Zahlen belegen.

Für den großen Bundesliga-Transfercheck von SPIEGEL ONLINE wurden die Zugänge aller Klubs analysiert - mit einem im Fußball völlig neuen Ansatz. Was wäre, wenn man den Wert eines Spielers auch in der Anzahl der Siege ausweisen könnte, die der Profi seinem Verein mehr (oder weniger) gebracht hat oder bringen würde? Als Inspiration diente Baseball, wo die "WAR" (Wins above Replacement) genannte Zahl elementarer Bestandteil der Kaderplanung ist.

Getty Images Wolfsburg-Trainer Labbadia: Es geht um die Zukunft des Klubs

Seit dem legendären Baseballfilm "Moneyball" mit Brad Pitt in der Hauptrolle ist das Statistik-basierte Scouting auch hier einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. (Mehr zum Film und zum Prinzip der WAR gibt es im Hintergrundkasten.) "Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins", wird Brad Pitt in einer berühmten Szene belehrt. Ziel dürfe es nicht sein, Spieler zu kaufen, sondern Siege.

Hintergrund WAR Im Baseball sind die Wins above Replacement (WAR) eine wichtige Kennzahl für die Bewertung eines Spielers. Sie trifft eine Aussage darüber, wie viele Siege ein Baseball-Spieler mehr oder weniger wert ist als ein beliebiger auf dem Markt verfügbarer Spieler. Für die Ermittlung des objektiven Einflusses eines Profis auf das Spiel der eigenen Mannschaft werden dessen offensive und defensive Beiträge erfasst und dann anhand deren Korrelation mit erzielten und kassierten Runs in WAR umgerechnet. Das ist im Baseball besonders gut möglich. Denn dort lässt sich die Leistung einzelner Spieler aufgrund der sequentiellen Struktur einfacher messen, Offensive und Defensive können klar getrennt werden. "Moneyball" Der Film von Bennett Miller aus dem Jahr 2011 mit Brad Pitt in der Hauptrolle basiert auf dem Buch "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game" von Michael Lewis. Brad Pitt verkörpert im Film Billy Beane, den General Manager des Baseball-Teams Oakland Athletics, der Anfang der 2000er die Kaderplanung in die Hände des Statistikers und Computernerds Peter Brand legt. Dessen reales Vorbild Paul DePodesta verstand es mit Hilfe innovativer Statistiken unterbewertete Spieler zu entdecken und ermöglichte Billy Beane somit die kostengünstige Zusammenstellung eines Titelanwärters. Die Oakland A’s ärgerten mit ihrem geringen Budget noch jahrelang die großen Teams und DePodesta wurde einer der jüngsten General Manager der Geschichte. Heute sind "Sabermetrics"-basierte Spielerbewertungen Standard in allen professionellen Baseballclubs.

Wäre das auch im Fußball vorstellbar? Im Ergebnis hätte man gleich zwei Rankings: Die besten und schlechtesten Spieler einer Saison, gemessen an den Siegen, die sie einem Klub bringen. Und die besten und schlechtesten Transfers, gemessen an den Siegen, die sie ihrem neuen Arbeitgeber mehr oder weniger gebracht haben. Wer will, kann hier gleich zu den Ergebnissen.

Wer lesen möchte, wie wir gerechnet haben, liest hier weiter.

Die Basis

Mit dem SPIX (hier geht es zur Erklärung) hat SPIEGEL ONLINE einen objektiven Index zur Erfassung der Leistung eines Spielers. Das ermöglicht es, an jedem Spieltag einen Team-SPIX zu berechnen und zu simulieren, wie dieser Wert ausgesehen hätte, wenn man Spieler X durch einen beliebigen Durchschnittsspieler (SPIX von 50) ersetzt hätten. Mit anderen Worten: Für jeden Einsatz eines Spielers erhält man einen Wert, um wie viele SPIX-Punkte dieser Spieler sein Team pro Partie oder pro Saison verbessert (oder verschlechtert) hat, einen SPIX Above Replacement (SPIXAR).

Vom SPIXAR zum WAR

Und wie kommt man nun davon auf Siege, also Wins Above Replacement? Trockene Mathematik: Gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Werten, also zum Beispiel zwischen SPIX Above Replacement pro Team und der Anzahl an Siegen, kann man jeden der beiden Werte über den jeweils anderen "vorhersagen". Je größer der Zusammenhang, desto besser (für die Statistiker unter Ihnen: der Korrelationskoeffizient zwischen SPIX Above Replacement und Siegen betrug über die vergangenen drei Saisons 0.89).

AFP Baseballstar José Altuve (Nummer 27): Eher Messi als Müller

Zur Interpretation der Werte auf Spielerbasis sollte man bedenken, dass Fußball und Baseball Mannschaftssportarten mit mindestens elf bzw. neun eingesetzten Spielern pro Partie sind. Der Einfluss eines einzelnen Spielers ist dementsprechend begrenzt. In der US-Profiliga Major League Baseball (MLB) erzielten 2017 drei Spieler WAR-Werte über 8.0 in 162 Spielen: José Altuve (8.3), Corey Kluber (8.2) und Aaron Judge (8.1). Den höchsten Saisonwert der vergangenen zehn Jahre erreichte Mike Trout 2012 bzw. 2016 mit jeweils 10.5.

Heruntergerechnet auf eine Bundesligasaison mit 34 Spielen ergäben die Baseballwerte von Altuve 1.7 zusätzliche Siege, die Höchstwerte von Trout 2.2. Aber: Beide gehören zu den weltbesten Spielern, Altuve wäre also eher Messi als Müller und Trout eher Ronaldo als Lewandowski.

Die Ergebnisse

Im Ranking der Top-Spieler der Bundesligasaison 2017/2018 erreichte Mats Hummels mit einem WAR von 1.0 den besten Wert, knapp vor Robert Lewandowski (ebenfalls 1.0). Beiden wurden höhere Werte durch viele Schonzeiten verwehrt. Die besten Spieler ohne Bayern-Trikot sind Naldo und Leon Bailey auf den Rängen vier und fünf, mit Werten von jeweils 0.9.

Hummels schlägt sie alle Platz 1

Mats Hummels

Bayern München

WAR: 1.0



Mats Hummels ist der beste Spieler der Saison, jedenfalls in unser WAR-Statistik. 1.0 Siege mehr ist der Bayern-Verteidiger wert. Und das völlig zurecht. Mit einem Saison-SPIX von 76 schaffte er es natürlich in die SPIX-Elf der Saison und überragte dabei mit souveränem Spielaufbau, starker Balleroberung und brillanter Zweikampfstärke. Platz 2

Robert Lewandowski

Bayern München

WAR: 1.0



Knapp hinter Hummels sortiert sich Robert Lewandowski ein, der seit Jahren beste Stürmer der Bundesliga. Selten gab es aber einen Angreifer, der die Liga so klar dominierte wie der Pole. 29 Tore in 30 Spielen, was für eine unfassbare Quote! Einzig in der Chancenkreation könnte der 29-Jährige noch besser werden, er kam auf lediglich zwei Torvorlagen. Platz 4

Naldo

FC Schalke 04

WAR: 0.9



Wer über die bestimmenden Spieler dieser Saison schreibt, kommt an einem 35-Jährigen nicht vorbei. Naldo lieferte eine famose Spielzeit ab und erzielte für einen Innenverteidiger überragende sieben Tore. Sein Saison-SPIX von 67 ist vor allem vor dem Hintergrund, dass er alle 34 Spiele absolvierte, nicht hoch genug zu bewerten. Platz 5

Leon Bailey

Bayer Leverkusen

WAR: 0.9



Leon Bailey ist der Mann, für den man den Begriff "Shooting Star" hätte erfinden müssen. Gerade die Hinrunde des unglaublich schnellen Jamaikaners war überragend, sechs Tore und vier Vorlagen schaffte Bailey dort. Und wie für Shooting Stars üblich, gab es in der Rückrunde auch ein Loch. Aber der Mann ist ja auch erst 20! Platz 9

Andrej Kramaric

TSG Hoffenheim

WAR: 0.7



Ganze zwei Tore schoss Kramaric in der Hinrunde der Saison, und man fragte sich schon, wo die Torgefahr dieses Stürmers plötzlich hin war, der in der Vorsaison noch 15-mal getroffen hatte. Aber dann kam die Rückrunde und Kramaric war mit elf Toren maßgeblich am Aufschwung der TSG beteiligt, der den Klub bis in die Champions League brachte.

Der Top-Transfer der Saison ist wenig überraschend James Rodríguez. In lediglich 21 Einsätzen von mehr als 30 Minuten erreichte er ebenfalls einen WAR von 0.9. Hinter dem Kolumbianer reihen sich weitere Bayern ein - aber auch ein Schalker und ein Spieler, der Eintracht Frankfurt maßgeblich verstärkte.

King James Platz 1

James Rodríguez

Bayern München

WAR: 0.9



James Rodríguez ist der beste Transfer der abgelaufenen Bundesligasaison. Statistisch brachte James den Bayern fast einen Sieg mehr (WAR 0.9). In nur 23 Spielen sammelte der Kolumbianer, der von Real Madrid ausgeliehen ist, überragende 18 Torbeteiligungen (sieben Treffer, elf Vorlagen). Platz 2

Corentin Tolisso

Bayern München

WAR: 0.8



Auf Platz zwei liegt ein weiterer Münchner, was insgesamt natürlich auch der dominanten Rolle des FC Bayern in dieser Bundesligasaison zuzuschreiben ist. Das soll aber die Leistung des torgefährlichen Mittelfeldspielers nicht schmälern, der aus Lyon nach München kam. Sechs Treffer in 26 Spielen, dazu vier Vorlagen und viele vorletzte Pässe vor Toren machen den Franzosen so wertvoll. Platz 3

Niklas Süle

Bayern München

WAR: 0.7



Niklas Süle hat nicht nur eine gute Rolle als Back-up für Mats Hummels und Jérôme Boateng gespielt. Der schnelle Innenverteidiger, aus Hoffenheim gekommen, wirkte zeitweise so, als würde er schon Jahre auf höchstem Niveau spielen. Einziger Makel: Die zwei Saisontore wurden durch zwei Eigentore in den Schatten gestellt. Platz 4

Ömer Toprak

Borussia Dortmund

WAR: 0.6



Ömer Toprak wurde vor der Saison keine gute Spielzeit prophezeit, denn der türkische Innenverteidiger war der Wunschspieler von Thomas Tuchel gewesen - der den Klub dann verließ. Doch der ehemalige Leverkusener wurde gerade unter Peter Stöger zur souveränen Stütze, mit besonderen Stärken im Spielaufbau. Platz 5

Sebastian Rudy

Bayern München

WAR: 0.6



Sebastian Rudy hatte unter Carlo Ancelotti einen Traumstart bei den Bayern. Gleich im ersten Spiel stand er in der Startelf, bereitete ein Tor vor. 25 Spiele wurden es am Ende, sicher mehr, als Rudy für sein erstes Jahr erwartet hatte. Er glänzte mit Ballsicherheit, Spielübersicht und insgesamt vier Torvorlagen. Platz 6

Bastian Oczipka

FC Schalke 04

WAR: 0.5



Und endlich ein Schalker! Es wäre doch sehr verwunderlich, wenn der Transfercheck nicht auch einen Spieler des Vizemeisters weiter vorn sehen würde. Oczipka ist es geworden, der Außenbahnspieler, der aus Frankfurt kam. Sein Saison-SPIX von 62 für die Außenposition ist überzeugend, vor allem Oczipkas Beitrag zur Stabilität der Schalker Mannschaft machte ihn so wertvoll. Platz 7

Maximilian Philipp

Borussia Dortmund

WAR: 0.5



Was für eine Saison für Maximilian Philipp! Neun Tore in 20 Spielen sind mehr als ordentlich für den Mann, der aus Freiburg kam und gerade mal 24 Jahre alt ist. Nach einer Patellasehnenverletzung fiel der Stürmer lange aus und fiel dann etwas ab. Aber unter den Transfers der Spielzeit nimmt er immer noch einen sehr guten Platz ein. Platz 8

Serge Gnabry

TSG Hoffenheim

WAR: 0.5



Für Gnabry begann die Saison gleich mit zwei Verletzungen und endete dramatisch, weil der Stürmer wegen eines Muskelbündelrisses nun auch eine mögliche WM-Teilnahme verspielte. Doch dazwischen glänzte der von Bayern ausgeliehene Gnabry mit zehn Treffern und sieben Vorlagen in nur 20 Spielen. Platz 9

Sven Bender

Bayer Leverkusen

WAR: 0.5



Er kam aus Dortmund und ist seither wieder mit seinem Bruder Lars vereint. Bender kam in 29 Spielen für Leverkusen auf zwei Saisontore, aber vor allem seine Qualitäten im Spielaufbau und in der Balleroberung prägten die starke Saison Bayers mit. Platz 10

Jetro Willems

Eintracht Frankfurt

WAR: 0.4



Schließlich schaffte es doch noch ein Frankfurter in die Top10 der Bundesliga-Transfers. Jetro Willems, Linksverteidiger aus den Niederlanden, kam für fünf Millionen Euro vom PSV Eindhoven und zeigte starke Leistungen vor allem bei der Unterbindung gegnerischer Angriffe. Sein Saison-SPIX von 66 ist der beste Eintracht-Wert.

Den schlechtesten Transfer in dieser Saison - und da sind wir bei einer Erklärung für den Wölfe-Verfall, tätigte der VfL Wolfsburg mit Paul Verhaegh, der den VfL 0.7 Siege kostete. Betrachtet man die eingesetzten Außenverteidiger beim VfL insgesamt, stellte der Club in der abgelaufenen Saison zum Beispiel auch die schlechteste Außenverteidigung aller Bundesligisten.

Verhaegh vorn Platz 10

Sebastian Haller

Eintracht Frankfurt

WAR: -0.3



Etwas überraschend liegt der französische Stürmer von Eintracht Frankfurt in den Flop10 der Transfers. Haller kam in 31 Spielen auf neun Tore, das ist nicht schlecht. Aber es war vor allem die Hinrunde, in der er glänzte, dann kam in vielen Partien wenig. Und das wurde ihm im Vergleich zu anderen Transfers der Liga zum Verhängnis. Platz 9

Karim Rekik

Hertha BSC

WAR: -0.3



Immerhin 26 Spiele absolvierte der Innenverteidiger von Hertha in seiner ersten Bundesligasaison. Sein offensiver Beitrag hielt sich allerdings stark in Grenzen (zwei Treffer). Über die Saison erreicht der Niederländer einen nur durchschnittlichen SPIX von 43. Platz 8

Carlos Salcedo

Eintracht Frankfurt

WAR: -0.3



Sogar nur auf 37 und einen negativen WAR kam der Frankfurter Innenverteidiger Salcedo. Der Mexikaner, im Sommer von Deportivo Guadalajara gekommen, schaffte in keinem seiner 20 Saisonspiele eine einzige Torbeteiligung. Platz 7

Philipp Lienhart

SC Freiburg

WAR: -0.3



Lienhart vom aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid nach Freiburg, und für den gerade 21-Jährigen wurde es keine gute Spielzeit. Sein Saison-SPIX von 29 sagt eine Menge aus, allerdings lag das auch an der schwachen Gesamt-Defensivleistung von Freiburg, die den Klub beinahe die Bundesliga gekostet hätte. Platz 6

Matthew Leckie

Hertha BSC

WAR: -0.3



Leckie fing super an, zwei Tore erzielte der Zugang von Ingolstadt gleich in seinem ersten Spiel. In der Rückrunde traf der australische Rechtsaußen nur noch ein Mal, insgesamt wurden es fünmf Saisontore und nur eine einzige Vorlage. Zu wenig, um unter den Neuen der Saison 2017/18 weiter vorn zu landen. Platz 5

Rick van Drongelen

Hamburger SV

WAR: -0.3



Er ist gerade 19 Jahre alt und kam als Supertalent von Sparta Rotterdam, aber für Rick van Drongelen wurde der Wechsel zu einer Katastrophe. 18-mal durfte der niederländische Innenverteidiger nur ran. Die Bilanz: Schwache Zweikampfwerte, Schwächen im Spielaufbau, null Torgefahr. Platz 4

Lucas Höler

SC Freiburg

WAR: -0.4



Lucas Höler kam in der Winterpause vom SV Sandhausen nach Freiburg. In der zweiten Liga hatte der 23-jährige Mittelstürmer noch sieben Treffer in 16 Spielen erzielt, in der Bundesliga kam in 14 Partien lediglich ein weiterer hinzu. Die fehlende Torgefahr schlug ebenso zu Buche wie die bittere Ironie, dass er in der schlechtesten Freiburger Saisonphase zum Klub stieß. Platz 3

Landry Dimata

VfL Wolfsburg

WAR: -0.4



Dimata ist gerade mal 20 Jahre alt, unbestritten ist auch das Talent des Belgiers, der für 10 Millionen Euro aus Oostende kam. Nur: Im Schnitt spielte der Angreifer gerade mal 40 Minuten in seinen 21 Saisoneinsätzen. Dabei kam er auf eine Vorlage. Platz 2

Jorge Meré

1. FC Köln

WAR: -0.4



Meré, 21 Jahre alt und Spanier, spielte sich erst in der Rückrunde beim 1. FC Köln in der Innenverteidigung fest. Sieben Millionen Euro hatte sich der Effzeh das Talent aus Oviedo kosten lassen, doch die Bundesliga war noch eine Nummer zu groß für Meré, der lediglich seine Stärken im Spielaufbau ausspielte. Platz 1

Paul Verhaegh

VfL Wolfsburg

WAR: -0.7



Paul Verhaegh war lange das Gesicht des FC Augsburg, wo er Kapitän und sicherer Elfmeterschütze war. In Wolfsburg spielte er 31 Partien, aber der 34-Jährige war nicht mehr der Alte. Die Außenverteidigung der Wolfsburger war im Ligaschnitt die schlechteste, das ließ Verhaegh im Transferranking ans Ende purzeln. Und machte ihn zum Gesicht der Wolfsburger Krise.

2016/2017 war der VfL u.a. mit Ricardo Rodríguez (jetzt AC Mailand), Jannes Horn (1. FC Köln) und Christian Träsch (FC Ingolstadt) dort noch knapp überdurchschnittlich besetzt. In Siegen ausgedrückt betrug der Unterschied 1.0. Ein einziger Sieg - aber dem VfL hätte er die Relegation erspart.