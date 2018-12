Sechstes Unentschieden in Folge Auch gegen Mainz kein Sieg für Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat zum sechsten Mal in Folge in der Bundesliga unentschieden gespielt. Beim 1:1 (1:1) gegen Mainz 05 verspielte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bereits zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Saison eine 1:0-Führung. Für die hatte Kerem Demirbay gesorgt (11. Minute). Nur fünf Minuten später glich Jean-Philippe Mateta für Mainz aus (16.).

In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften zu vielen Großchancen. Nach nur elf Minuten lupfte Hoffenheims Stefan Posch den Ball über zwei Mainzer Verteidiger zu Steven Zuber. Dessen flache Hereingabe nahm Demirbay technisch stark an, drehte sich um Jean-Philippe Gbamin und schoss den Ball unten rechts ins Tor.

Nur vier Minuten später patzte Hoffenheims Kapitän, Kevin Vogt. Eine Hereingabe von der linken Seite ließ er nach vorne prallen, wo Posch den Ball nicht mehr klären konnte. Mainz-Stürmer Mateta nahm den Ball direkt und schoss ihn wuchtig unter die Latte.

10 - @tsghoffenheim ist zwar seit 10 BL-Spielen unbesiegt, spielt allerdings erstmals in der Vereinsgeschichte 6 BL-Spiele in Folge Unentschieden (davor 4 Siege). Frustrierend. — OptaFranz (@OptaFranz) 23. Dezember 2018

Chancen im Minutentakt

Nach fast einer halben Stunde scheiterte Zuber aus 25 Metern mit einem sehenswerten Schuss an der Latte (28.). Nur zwei Minuten später schoss Danny Latza einen Nachschuss ans Außennetz, nachdem Oliver Baumann einen Kopfball von Robin Quaison gehalten hatte (30.). Wieder nur wenige Minuten später dribbelte sich Demirbay durch die Mainzer Defensive. Sein Schuss, bereits vorbei an Torhüter Zentner, konnte aber noch soeben von Daniel Brosinski auf der Linie geklärt werden (33.).

In der zweiten Hälfte schafften es beide Mannschaften besser, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Dementsprechend wenige Torszenen gab es. Erst Hoffenheim wurde Mitte der zweiten 45 Minuten wieder gefährlich. Ishak Belfodil scheiterte aus spitzem Winkel aber am Pfosten (70.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Vincenzo Grifo fast noch den Siegtreffer, der Versuch ging aber ebenfalls an den Pfosten.

Hoffenheim überwintert durch das Unentschieden auf dem siebten Tabellenplatz. Mainz 05 rutscht von Rang elf auf zwölf, hat aber nun sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

TSG Hoffenheim - Mainz 05 1:1 (1:1)

1:0 Demirbay (11.)

1:1 Mateta (16.)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Brenet (73. Kaderabek), Demirbay, Grillitsch, Schulz (59. Szalai) - Zuber (78. Nelson), Belfodil, Grifo

Mainz: Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté (41. Hack), Martin - Kunde - Gbamin, Latza (74. Baku) - Boëtius - Mateta (68. Onisiwo), Quaison

Zuschauer: 28.216

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karte: Zuber / -