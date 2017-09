Bundesliga Hoffenheim springt vorerst an die Tabellenspitze

TSG 1899 Hoffenheim - Schalke 04 2:0 (1:0)

Hoffenheim ist Tabellenführer. Durch einen Erfolg gegen Schalke hat die TSG nach dem Patzer der Bayern sowohl den FCB, als auch vorerst Dortmund überholt. Dennis Geiger erzielte mit seinem ersten Bundesligator den Siegtreffer für Hoffenheim. Der 19-Jährige traf nach einem Zuspiel von Steven Zuber aus gut 16 Metern (13. Minute). Schalke wurde nach der Pause besser, Chancen hatten aber beide Teams.

Die beste Gelegenheit für S04 vergab Yevhen Konoplyanka, der mit einem Lupfer aus kurzer Distanz nur die Latte traf (49.). Auf der anderen Seite landete Mark Uths Abschluss aus spitzem Winkel am Außenpfosten (57.). Als Schalke alles auf die Offensive setzte, erzielte Lukas Rupp das Tor zur Entscheidung (90.+3). Hoffenheim könnte die Tabellenführung schon nach kurzer Zeit wieder verlieren: Am Abend (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) reicht dem BVB bereits ein Remis, um sich den ersten Platz zurückzuholen.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)

Durch einen Abstauber ging RB vor der Pause in Führung. Timo Werner schloss aus spitzem Winkel ab, Frankfurts Torwart Lukas Hradecky lenkte den Ball zur Seite, aber dort schob Jean-Kévin Augustin ein (28.). Leipzig war das dominierende Team und verpasste nach der Pause knapp das zweite Tor: Emil Forsberg traf den Außenpfosten (51.). Werner erhöhte mit einem Schuss von halbrechts (67.), aber Ante Rebic brachte die Eintracht in der Schlussphase wieder heran (77.). Beide Teams trafen noch Aluminium: Marcel Sabitzer köpfte für RB an die Latte (81.), Simon Falettes Kopfball landete für Frankfurt am Innenpfosten (87.).

SV Werder Bremen - SC Freiburg 0:0

Beide Teams waren sieglos in den sechsten Spieltag gegangen - und sie sind es weiterhin. Die Partie war zunächst ausgeglichen, in der zweiten Hälfte übernahm Werder allerdings verstärkt die Kontrolle. Für ein Tor reichte das trotz einiger Torchancen aber nicht. Gleichzeitig hatten die Gastgeber noch Glück, dass Philipp Lienhart nur den Pfosten traf (72.). So verpassten es beide Klubs, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Bremen droht bei einem Kölner Sieg in Hannover am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sogar der letzte Platz.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 0:0

Der Augsburger Siegeslauf ist gestoppt. Drei Spiele in Folge hatte der FCA zuvor gewonnen. Beim VfB reichte es nur zu einem torlosen Remis. Stuttgart war zwar das überlegene Team, aber Augsburg überzeugte defensiv - und springt durch den Punktgewinn vorerst auf Rang vier.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Die Begegnung war das erste Bundesligaspiel dieser Saison, in dem es in der ersten Hälfte keinen Schuss aufs Tor gab. Folgerichtig fiel der erste Treffer nach der Pause durch einen Elfmeter. Karim Rekik brachte Yoshinori Muto zu Fall, Tobias Stieler übersah die Szene erst, entschied nach erneuter Ansicht der Szene auf dem Bildschirm am Spielfeldrand aber doch auf Strafstoß. Pablo de Blasis verwandelte zum Siegtreffer. In der Schlussphase sah Herthas Vedad Ibisevic noch wegen heftiger Proteste in Richtung Schiedsrichter Stieler die Rote Karte (90.).