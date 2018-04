Bundesliga Hoffenheimer Höhenflug hält auch gegen Hannover an

Im letzten Freitagsspiel der Bundesliga-Saison 2017/2018 hat sich die TSG Hoffenheim 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 durchgesetzt. Alle drei Tore für die Gastgeber erzielte Andrej Kramaric (16./50./86. Minute), für Hannover hatte Kenan Karaman (24.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Hoffenheim verbessert sich damit auf den vierten Tabellenrang, kann von Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber wieder überholt werden. Hannover 96 bleiben sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Schon nach einer guten Viertelstunde gelang dem Gastgeber der Führungstreffer: Hannovers Innenverteidiger Salif Sané spielte den Ball in Bedrängnis unpräzise zu seinem Keeper zurück, Serge Gnabry sprintete aufmerksam dazwischen und legte den Ball quer auf den Torschützen Kramaric. Gnabry selbst verletzte sich bei dieser Aktion und musste wenig später ausgewechselt werden.

Lediglich acht Minuten nach der Hoffenheimer Führung glichen die Gäste etwas überraschend aus. Pirmin Schwegler bediente von der Grundlinie Karaman, der den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 ins Netz drückte. Für die TSG war es das erste Gegentor im eigenen Stadion nach zuvor drei Zu-Null-Heimsiegen.

Kramaric per Volley, Kramaric per Lupfer

Das Nagelsmann-Team begann die zweite Hälfte mit viel Schwung - und ging auch schnell wieder in Führung: Kramaric traf nach einer Ecke von Kerem Demirbay per Direktabnahme so spektakulär wie unbedrängt zum 2:1. Es war bereits Hannovers elfter Eckball-Gegentreffer in der aktuellen Saison - negativer Ligahöchstwert.

Getty Images Andrej Kramaric trifft zum 2:1

In dieser starken Phase vergaben die Hoffenheimer gleich mehrfach Gelegenheiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Pavel Kaderabek scheiterte doppelt (48./52), Kramaric vergab seinen möglichen dritten Treffer (54.), der ihm dann allerdings in der Endphase mit einem sehenswerten Lupfer doch noch glückte.

"Wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, wäre das eine Sensation", sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann, "schon die Europa League wäre ein richtig großer Erfolg." Die TSG ist nun seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) - länger als alle anderen Bundesligisten aktuell. Eine noch bessere Serie gelang lediglich in der vergangenen Spielzeit, als die TSG die komplette Hinrunde ohne Niederlage überstanden hatte.

TSG Hoffenheim - Hannover 96 3:1 (1:1)

1:0 Kramaric (16.)

1:1 Karaman (24.)

2:1 Kramaric (50.)

3:1 Kramaric (50.)

Hoffenheim: Baumann - Nordveit, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Demirbay (69. Bicakcic), Amiri, Schulz - Gnabry (20. Zuber), Uth (63. Szalai), Kramaric

Hannover: Tschauner - Korb (55. Bebou), Hübers, Sané, Elez (67. Fossum) - Sorg, Bakalorz (80. Harnik), Schwegler, Albornoz - Karaman, Füllkrug

Gelbe Karten: Vogt, Amiri, Kaderabek / Hübers

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Zuschauer: 26.000