Gegen Leverkusen Drei perfekte Konter und ein Eigentor - Hoffenheim gewinnt Duell um Europa

Die TSG Hoffenheim hat das Duell um die Europa-League-Plätze gegen Bayer Leverkusen 4:1 (1:1) gewonnen. Ishak Belfodil (10. Minute, 61.), Krmaric (79.)und Sven Bender (51.) mit einem Eigentor trafen für die TSG. Kevin Volland (17.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste aus Leverkusen. Damit konnte Hoffenheim bis auf einen Punkt zu Bayer auf Tabellenplatz sechs aufschließen.

Leverkusen kam besser ins Spiel, riskierte aber etwas zu viel: In der zehnten Minute endete ein von Benjamin Hübner mit einem starken Steilpass eingeleiteter Konter über Kramaric bei Belfodil, der zur Führung für Hoffenheim abschließen konnte. Doch es dauerte nur wenige Minuten, bis Julian Brandt den Ball an den Fünfmeterraum hob, wo Volland zum Ausgleich einköpfte (17.).

Die Partie blieb unterhaltsam, Leverkusen setzte auf Ballbesitz, die TSG auf gut platzierte Gegenstöße, die mal in einem Abseitstor von Belfodil (34.), mal in einem Schuss von Bittencourt knapp neben das Tor (36.) mündeten. Nach der Pause war es dann der gerade eingewechselte Amiri, der Hoffenheim erneut in Führung brachte: Sven Bender hatte den Abschluss unhaltbar für Bayer-Torwart Lukas Hrádecky abgefälscht.

Die Schlusspunkte setzte erneut Belfodil, der in der 61. Minute zunächst zum 3:1 traf, um dann wenig später eigentlich auch das 4:1 zu machen. Belfodil darf sich nur noch keinen Haken hinter seinen ersten Dreierpack setzen, weil Kramaric kurz vor der Linie noch mal die eigene Fußspitze an den Ball gebracht hatte.

Bitter für beide Teams im Schlussspurt um Europa: Noch in der ersten Hälfte mussten Leverkusens Karim Bellarabi und Lars Bender verletzt den Platz verlassen. Kurz nach Wiederanpfiff erwischte es Hoffenheims Joelinton. Ob die Spieler länger ausfallen, stand bei Schlusspfiff noch nicht fest.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 4:1 (1:1)

1:0 Belfodil (10.)

1:1 Volland (17.)

2:1 Bender (51., Eigentor)

3:1 Belfodil (61.)

4:1 Kramaric (79.)

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, Benjamin Hübner, Brenet - Bittencourt (74. Otto), Grillitsch, Demirbay, Kramaric - Joelinton (51. Amiri), Belfodil (87. Bicakcic)

Leverkusen: Hrádecky - Lars Bender (36. Weiser), Tah, Sven Bender, Jedvaj - Havertz, Baumgartlinger, Brandt - Bellarabi (26. Aránguíz), Bailey (80. Alario) - Volland

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Grillitsch, Hübner / Bailey, Havertz

Zuschauer: 28.350