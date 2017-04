Bundesliga Hoffenheim feiert spätes Remis in Köln

Die TSG Hoffenheim spielt in der Saison 2017/18 definitiv erstmals in ihrer Geschichte europäisch: Nach dem 1:1 (0:0) in Köln kann Hoffenheim die Spielzeit nicht mehr schlechter als auf Rang sechs beenden, steht damit schon nach 30 Spieltagen - mindestens - als Europa-League-Teilnehmer fest. Leonardo Bittencourts Treffer (58. Minute) hatte den 1. FC Köln lange wie den Sieger des Abends aussehen lassen, erst in der dritten Minute der Nachspielzeit glich Kerem Demirbay aus.

Julian Nagelsmann hatte im Vergleich zum spektakulären 5:3 gegen Mönchengladbach nur eine einzige Änderung vorgenommen: Bei der TSG ersetzte Ermin Bicakcic Benjamin Hübner (Gelbsperre) in der Dreier-Abwehrkette. Auch FC-Coach Peter Stöger stellte nach dem Kölner 1:2 in Augsburg nur auf einer Position um. Konstantin Rausch erhielt den Vorzug vor Christian Clemens.

Viel Tempo, aber zunächst kaum Torchancen

In Müngersdorf entwickelte sich schnell ein temporeiches, ausgeglichenes Spiel zwischen aggressiven Kölnern und aufmerksamen Gästen. Die großen Tormöglichkeiten fehlten jedoch zunächst: Bicakcic klärte im TSG-Strafraum riskant zur Ecke (7.), auf der Gegenseite hatte Ádám Szalai kurz darauf Probleme, den Ball beim Abschluss zu kontrollieren (10.). Torgefahr gab es danach erst wieder in der 28. Minute, als erneut Szalai im Fünf-Meter-Raum an den Ball kam. Seinen artistischen Hackenversuch fing FC-Keeper Timo Horn aber ohne Mühe ab.

Die TSG kontrollierte die Partie zunehmend. Die beiden besten Chancen der ersten Hälfte hatten kurz vor der Pause jedoch die Kölner: Zunächst köpfte Dominique Heintz den Ball nach einer Ecke von Yuya Osako an den linken Pfosten (40.), Osako selbst verpasste anschließend mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze (42.).

Köln stellte auch im zweiten Durchgang konsequent das Zentrum zu und lauerte auf Ballgewinne und schnelle Gegenstöße. Der Führungstreffer fiel jedoch aus eigenem Ballbesitz heraus: Nach einem sehenswerten Spielzug über den rechten Flügel setzte Jonas Hector Bittencourt ein, der aus sechs Metern zum 1:0 einschob.

Jojic verpasst das mögliche 2:0

Die Hausherren verstärkten ihre Konterbemühungen, Osako zwang Gäste-Schlussmann Oliver Baumann zu einer starken Parade ins kurze Eck, Matthias Lehmann setzte den Nachschuss neben das Tor (77.).

Hoffenheim hatte zunächst in der 80. Minute eine Chance zum Ausgleich, Horn rettete aber vor Niklas Süle. Milos Jojic vergab dann fünf Minuten vor dem Schlusspfiff die Großchance zum 2:0 - und musste sich abschließend darüber ärgern. In der dritten Minute der Nachspielzeit nämlich traf Demirbay zum 1:1-Endstand, nachdem Osako zuvor unglücklich im eigenen Strafraum ausgerutscht war. Demirbay platzierte den Ball überlegt in die linke untere Ecke.

Köln schleppt sich weiter durch die Rückrunde. Von den vergangenen elf Bundesliga-Spielen hat der FC lediglich zwei gewinnen können. "Wir haben einen besonderen Fight geliefert. Das Gegentor in der Nachspielzeit ist bitter", sagte Matthias Lehmann.

1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

1:0 Bittencourt (58.)

1:1 Demirbay (90.+3)

Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Heintz (52. Subotic), Rausch (81. Höger) - Jojic, Lehmann, Hector - Osako, Modeste, Bittencourt (68. Özcan)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Bicakcic - Rudy - Toljan (72. Rupp), Demirbay, Kramaric (57. Amiri), Zuber - Wagner, Szalai (62. Uth)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Gelbe Karten: Heintz, Osako / -

Zuschauer: 48.000