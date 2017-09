Bundesliga Uth schießt die Bayern ab

Die TSG Hoffenheim hat zum zweiten Mal in Folge gegen den FC Bayern gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann besiegte den Rekordmeister durch zwei Tore von Stürmer Mark Uth 2:0 (1:0). Durch den Erfolg rückt die noch ungeschlagene TSG mit sieben Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Münchner rutschen vorerst auf Rang fünf ab.

In der Anfangsphase waren die Bayern in allen Belangen überlegen. Robert Lewandowski vergab in der 7. Minute die beste Chance zur frühen Führung, als er nach Vorarbeit von Thomas Müller über die linke Seite aus sieben Metern die Latte traf.

Hoffenheim fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel, ging dann aber nach einer kuriosen Szene überraschend in Führung. Mats Hummels schlug einen Ball, der schon im Seitenaus war, in hohem Bogen in die gegnerische Hälfte. Andrej Kramaric ließ sich davon nicht beirren, sondern führte den fälligen Einwurf mit einem anderen Ball schnell aus und bediente den startenden Uth, der von der Strafraumgrenze zum 1:0 traf (27.).

Bayern-Torwart Manuel Neuer sah bei dem Gegentreffer ins kurze Eck nicht gut aus. Er dachte aber wohl wie die meisten Münchner, dass die Partie unterbrochen werden müsste, wenn zwei Bälle auf dem Feld sind - ein Irrglaube, weil der zweite Ball keinen Einfluss auf das Spielgeschehen hatte.

Nach dem Tor wurde Hoffenheim stärker, während die Münchner ihre Linie verloren und sich keine guten Chancen zum Ausgleich herausspielten. In der zweiten Halbzeit sorgte Uth mit seinem zweiten Treffer für den Endstand: Nach einem Ballgewinn der Hoffenheimer im Gegenpressing legte Steven Zuber von links mit guter Übersicht zurück auf Uth, der Neuer aus elf Metern mit links keine Chance ließ (51.).

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte die TSG ihr Heimspiel gegen den FC Bayern 1:0 gewonnen.

TSG Hoffenheim - Bayern München 2:0 (1:0)

1:0 Uth (27.)

2:0 Uth (51.)

TSG Hoffenheim: Baumann - Hübner, Nordtveit, Bicakcic - Geiger (63. Polanski) - Zuber (69. Schulz), Amiri, Demirbay, Kaderabek - Kramaric, Uth (75. Ochs)

Bayern München: Neuer - Rafinha (78. Rodriguez), Hummels, Martinez, Kimmich - Rudy (57. Robben), Tolisso - Coman, Thiago, Müller (78. Ribéry) - Lewandowski

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Gelbe Karten: Hübner, Kaderabek, Zuber / Hummels

Zuschauer: 30.150 (ausverkauft)