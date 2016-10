Sieg gegen Hertha Hoffenheims Höhenflug hält an

Die TSG Hoffenheim bleibt dank eines Treffers von Niklas Süle (31. Minute) in der laufenden Spielzeit weiter ohne Niederlage in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte gegen Hertha BSC verdient 1:0 (1:0). Durch den fünften Sieg in Serie schiebt sich die TSG in der Tabelle vorbei auf Platz drei, Berlin belegt mit zwei Punkten weniger Platz vier.

Trotz vier Änderungen in der Startelf gegenüber dem Pokalaus in Köln übernahmen die Hausherren von Beginn an die Initiative. Eine erste Kopfball-Bogenlampe von Süle konnte Berlins Fabian Lustenberger auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter Rune Jarstein klären (3.). Auch in der Folge blieb Hoffenheim das gefährlichere Team, aber Pavel Kaderábek mit einem Kopfball gegen die Querlatte (29.) verpasste einen Treffer ebenso wie Lukas Rupp, der gleich zweimal in aussichtsreicher Position keinen Weg an Jarstein vorbei fand (27./33.). Besser machte es Süle bei seinem zweiten Versuch: Der 1,95 Meter lange Abwehrspieler konnte auf Vorlage von Kerem Demirbay am langen Pfosten einköpfen, nachdem er seinen Bewacher Peter Pekarik abgeschüttelt hatte. Es war das erste Tor für Süle seit November 2014.

Die Hertha, die zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge ungeschlagen war, setzte vorrangig auf Kontersituationen. Im eigenen Ballvortrag fehlte jedoch bei Umschaltaktionen allzuoft die Präzision. Bezeichnend dafür die einzige Berliner Chance in der ersten Hälfte: Eine flache Direktabnahme von Herthas brasilianischer Leihgabe Allan konnte TSG-Keeper Oliver Baumann mit viel Mühe entschärfen (14.).

Torwart Jarstein Berlins Bester

Nach dem Seitenwechsel versuchte Hertha, das Spiel mehr in die Hälfte der TSG zu verlagern. Mit Erfolg, wie sich schon bald zeigen sollte: Gleich gegen vier Gegenspieler behauptete sich Vedad Ibisevic und kam aus 14 Metern zum Abschluss. Allerdings zielte der Top-Scorer der Liga (sechs Tore, drei Vorlagen) zu mittig, sodass Baumann ohne Probleme klären konnte (51.). Da Berlin offensiver auftrat, ergaben sich für die TSG zwangsläufig Räume zum Kontern. Ein Schuss von Andrej Kramaric aus 20 Metern flog deutlich neben das Hertha-Gehäuse (58.) und auch im weiteren Spielverlauf war die TSG dem zweiten Tor näher als die Gäste einem Ausgleichstreffer.

Doch Hoffenheims Spieler verzweifelten weiter am prächtig aufgelegten Jarstein. Der Norweger vereitelte wenig später eine Großchance von Sandro Wagner, nachdem ihn Rupp mit einer schönen Einzelaktion freigespielt hatte (71.). Auch gegen Kramaric war Jarstein auf dem Posten, als ihn der Flügelstürmer der TSG erst von der Grundlinie aus überraschen wollte (77.) und später vollkommen frei stehend vergab (88.). Am Ende standen für Herthas Torwart fünf Paraden zu Buche. Doch der Berliner Offensive gelang an diesem Tag im Spiel nach vorne nicht viel Konstruktives, sodass sich Hoffenheim nach Ablauf der regulären Spielzeit über den ersten 1:0-Erfolg der Saison freuen konnte.

TSG Hoffenheim - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Süle (31.)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Rudy - Kaderábek, Rupp (84. Szalai), Demirbay (78. Amiri), Zuber (62. Toljan) - Kramaric, Wagner.

Berlin: Jarstein - Weiser, Lustenberger, Brooks, Pekarik - Niklas Stark - Esswein (57. Schieber), Allan, Skjelbred (72. Kalou), Haraguchi - Ibisevic (80. Allagui).

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Zuschauer: 28.015

Gelbe Karten: Weiser, Niklas Stark (2), Allan, Schieber (2)