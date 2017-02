DFB und auffällige Wettbewegungen Die Abwehrspieler

Eines muss man dem Deutschen Fußballbund lassen: Niemand macht dem Verband etwas vor, wenn es darum geht, mögliche Krisenherde durch offensive Medienarbeit und selektives Zitieren zu verharmlosen.

In einer Studie der Universitäten Bielefeld, Pennsylvania und West Virginia hatten Forscher nach Auswertung von Wettbewegungen bei 1251 Bundesligaspielen Muster entdeckt, die bei Spielen von vier Schiedsrichtern zwischen 2010 und 2015 auffällig hohe Wetteinsätze erkennen ließen. Was sagt der DFB zu diesen beunruhigenden Ergebnissen? In der Stellungnahme des Verbands beruft er sich auf seinen Partner Sportradar und schreibt: "Wie die Autoren der vorliegenden Studie selbst kommt auch Sportradar im Rahmen einer ersten Analyse zu dem Ergebnis, dass ein Verdacht auf Wettmanipulation durch die nun präsentierten Daten nicht belegt wird."

Das klingt beruhigend. Es ist aber auch mutwillig aus dem Zusammenhang gerissen. Tatsächlich behaupten die Forscher nicht, dass ihre Studie Wettmanipulationen beweist. Es heißt dort aber unmissverständlich: "Unsere Ergebnisse legen potenziell vorliegende Spielmanipulation und Korruption in der deutschen Bundesliga nahe."

"Sehr resistent gegenüber Match Fixing"

Haben Sie diese Schlussfolgerung aus der DFB-Formulierung herausgelesen? Der Verband legt aber noch nach: "Prof. Dr. Eike Emrich (Universität des Saarlandes)" habe "das Arbeitspapier so interpretiert, dass sich die Bundesliga als sehr resistent gegenüber Match Fixing erweist".

Spätestens hier wird es ärgerlich. Eine Studie, die die Bundesliga und den DFB alarmieren und gründliche Untersuchungen nach sich ziehen müsste, wird mittels von "Experten" zu einem Papier verklärt, das die Bundesliga für ihre Abwehr von Manipulationen lobe.

Niemand, auch nicht die Forscher, sprechen davon, dass erwiesenermaßen manipuliert wurde. Definitiv handelt es sich nicht um einen neuen Fall Robert Hoyzer, denn mögliche Betrugsfälle wären wesentlich raffinierter abgewickelt worden. Es hat auch niemand dem DFB oder der DFL vorgeworfen, an etwaigen Manipulationen schuld zu sein. Wettbetrug ist durch die Studie nicht erwiesen, aber wahrscheinlich. Das sollte zumindest für eine Untersuchung der Vorgänge ausreichen.

Leider aber erinnert das Vorgehen des DFB fatal an den Umgang mit der Affäre rund um die Vergabe der WM 2006. Es wurde damals zugegeben, dass es eine rätselhafte Millionen-Überweisung gab, aber solange offene Korruption nicht bewiesen war, wollte der Verband von Konsequenzen nichts wissen. Auch jetzt gibt es Anhaltspunkte für ein echtes Problem, aber der DFB glaubt, ohne "Beweise" nicht handeln zu müssen.

Waren so die Worte von DFB-Präsident Reinhard Grindel in seiner Grundsatzrede auf dem DFB-Kongress zu verstehen? "Es muss auf jeder Ebene des Fußballs klar sein, dass es mit rechten Dingen zugeht. Das macht am Ende unsere Glaubwürdigkeit aus."