Dem VfB Stuttgart ist ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gelungen, Hannover 96 hingegen taumelt der Zweiten Liga entgegen. Die Schwaben gewannen am Sonntag im Duell des Drittletzten gegen den Vorletzten 5:1 (3:0). Damit verschafft sich VfB-Trainer Markus Weinzierl etwas Luft. Hannovers Trainer Thomas Doll muss dagegen die dritte hohe Niederlage hintereinander hinnehmen. Zuletzt gab es jeweils ein 0:3 gegen Frankfurt und Hoffenheim. Den freien Fall von 96 kann Doll bisher nicht stoppen.

Stuttgart startete furios in die Partie. Ex-Nationalstürmer Mario Gomez traf bereits nach vier Minuten für den VfB. Es war das erste Tor des Angreifers seit dem 15. Dezember. Und Weinzierls Team legte nach: Einen Eckball von Gonzalo Castro köpfte Ozan Kabak ins Netz (16.). Nach fast identischem Muster fiel das 3:0: Wieder Eckball, wieder kam Kabak frei zum Kopfball - Tor (45.). Kabak kam erst im Winter von Galatasaray Istanbul.

Hannovers Anfälligkeit bei Standardsituationen

Hannover hat nun bereits 17 Gegentore nach Standardsituationen in dieser Saison hinnehmen müssen. Und hätte 96-Torwart Michael Esser nicht mehrfach stark gegen Gomez (22., 42.) und Santiago Ascasibar (45.) pariert, es hätte zur Pause schon 5:0 oder 6:0 stehen können.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hannover. Erst scheiterte Genki Haraguchi (51.) knapp, dann köpfte der eingewechselte Jonathas eine Flanke Haraguchis ins Netz (68.). Nur noch 3:1. Aber in Hannovers Aufbäumen hinein traf Zuber doppelt (78., 82.) und sorgte für klare Verhältnisse. Auch Zuber wurde erst im Winter geholt, per Leihe aus Hoffenheim.

Mit dem Sieg schafft Stuttgart (nun 19 Punkte) den Anschluss an die Nichtabstiegszone. Der FC Augsburg auf Platz 15 hat zwei Zähler Vorsprung. Der Abstand zum Tabellen-14. Schalke 04 beträgt vier Punkte. Hannover hingegen hat mit 14 Punkten schon fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Am kommenden Samstag reist Stuttgart zu Borussia Dortmund, Hannover empfängt am Sonntag Bayer Leverkusen.

VfB Stuttgart - Hannover 96 5:1 (3:0)

1:0 Gomez (4.)

2:0 Kabak (16.)

3:0 Kabak (45.)

3:1 Jonathas (68.)

4:1 Zuber (78.)

5:1 Zuber (82.)

Stuttgart: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Ascacibar, Castro, Zuber (84. Thommy), Insua - Esswein (88. Donis), Gomez (73. Gentner). Trainer: Weinzierl

Hannover: Esser - Sorg, Felipe (46. Bakalorz), Wimmer - Haraguchi, Schwegler (75. Müller), Asano, Anton, Albornoz - Weydandt (46. Jonathas), Wood. Trainer: Doll

Gelbe Karten: Zuber, Esswein, Sorg, Bakalorz

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 55.781