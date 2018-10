Bundesliga VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Tayfun Korkut

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich von Trainer Tayfun Korkut getrennt. Das hat der Klub mitgeteilt. Der VfB war durch das 1:3 bei Hannover 96 am Samstag auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt. "Die ausbleibende sportliche Entwicklung im Laufe dieser Saison und die negativen Ergebnisse haben uns dazu bewogen, diesen Schritt zu vollziehen", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Im Anschluss an die Pleite habe es laut VfB einen "intensiven Austausch" gegeben, in dessen Verlauf die Entscheidung gefallen sei. Der Entschluss sei der Vereinsführung "sehr schwer gefallen", betonte Präsident Wolfgang Dietrich: "Wir waren zuversichtlich, mit Tayfun Korkut als Cheftrainer die positive Entwicklung weiterführen zu können. Leider ist das nicht gelungen."

Bis auf Weiteres sollen Ex-Nationalspieler und U23-Coach Andreas Hinkel, Athletiktrainer Matthias Schiffers, Torwarttrainer Marco Langner und Andreas Schumacher aus dem Nachwuchsleistungszentrum die Mannschaft betreuen.

Trotz einiger Verstärkungen blieb der Erfolg aus

Der 44 Jahre alte Korkut hatte die Mannschaft erst Ende Januar von Hannes Wolf übernommen und souverän zum Klassenverbleib geführt. Dank einer Erfolgsserie von acht Spielen in Serie ohne Niederlage hätte der VfB unter Korkuts Regie sogar fast noch die Qualifikation für die Europa League geschafft. In der neuen Saison aber folgte die Wende. Erst einen Sieg holten die Stuttgarter unter dem früheren türkischen Nationalspieler in dieser Saison. Zudem wurde Korkut zuletzt wegen seiner oft biederen Spielweise kritisiert.

Im Sommer hatte sich Stuttgart für insgesamt 17,2 Millionen Euro verstärkt. Unter anderem wechselten Gonzalo Castro (BVB), Daniel Didavi (Wolfsburg) und Pablo Maffeo (Manchester City U23) zu dem Klub. Trotz der interessanten Zugänge konnte Stuttgart bislang nicht überzeugen. Besonders bitter: Auch im DFB-Pokal ist der Klub nicht mehr vertreten. In der ersten Runde verlor der VfB 0:2 gegen Hansa Rostock.