Der VfL Wolfsburg hat Holstein Kiel im Hinspiel der Bundesliga-Relegation besiegt. Die Wölfe gewannen vor heimischem Publikum 3:1 (2:1). Eine frühe VfL-Führung durch Divock Origi (13. Minute) konnte Kingsley Schindler noch ausgleichen (34.). Doch Josip Brekalo (40.) und Yunus Malli (56.) schossen den Bundesligisten zum Sieg.

Für etwa sechs Minuten war die Stimmung im Kieler Auswärtsblock euphorisch: Lange blieb Holstein offensiv zwar ungefährlich, lag seit der der 13. Minute durch den Treffer von Origi bereits 0:1 hinten. Doch dann tauchte Dominick Drexler nach einem herausragenden Dribbling überraschend im Wolfsburger Strafraum auf und legte Kingsley Schindler das 1:1 auf (34.). Wolfsburgs Defensive schien anfällig.

Relegationsspiele zur Bundesliga Jahr Zweitligist Ergebnis Erstligist Hinspiel Rückspiel 2009 FC Nürnberg 5:0 Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 0:3 FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum 1:2 Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf 4:3 Hertha BSC 2:1 2:2 2013 FC Kaiserslautern 2:5 TSG Hoffenheim 1:3 1:2 2014 Greuther Fürth 1:1 (Auswärtstor) Hamburger SV 0:0 1:1 2015 Karlsruher SC 2:3 Hamburger SV 1:1 1:2 n.V. 2016 FC Nürnberg 1:2 Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig 0:2 VfL Wolfsburg 0:1 0:1 2018 Holstein Kiel VfL Wolfsburg 1:3 21. Mai *gefettete Teams haben sich in der Relegation durchgesetzt

Doch der VfL antwortete zügig, nachdem sich die Gäste nach dem Ausgleich wieder zurückzogen. Einen langen Ball von Robin Knoche klärte Kiels Verteidiger Dominik Schmidt unsauber vor die Füße von Brekalo. Der zog von der Strafraumkante ab - und traf zur erneuten VfL-Führung (40.). Zwei Minuten später versuchte es der Kroate noch einmal aus der Distanz, doch Keeper Kenneth Kronholm konnte einen höheren Rückstand vor der Pause verhindern (42.).

In der zweiten Hälfte begann Kiel mutiger, ließ jedoch auch Lücken für den Bundesligisten. Ein Fehler angesichts der Klasse der einzelnen Wolfsburger Spieler: Origi nutze die Räume und spielte einen Pass in die Spitze zu Malli, der Kronholm umkurvte und auf 3:1 erhöhte (56.). Erst in der 71. Minute konnte Kiel den Bundesligisten wieder überraschen, doch Alexander Mühling verzog knapp.

Das Rückspiel in Kiel wird am kommenden Montag ausgetragen (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Setzt sich der VfL durch, gelingt ihm nach dem Relegationsduell mit Eintracht Braunschweig im vergangenen Jahr die zweite Rettung in Folge.

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 3:1 (2:1)

1:0 Origi (13.)

1:1 Schindler (34.)

2:1 Brekalo (40.)

3:1 Malli (56.)

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Uduokhai - Guilavogui - Malli (86. Camacho), Arnold - Steffen (81. Blaszczykowski), Brekalo - Origi (90.+1 Dimata)

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Peitz (62. Mühling) - Schindler, Kinsombi, Drexler, Lewerenz (62. Seydel) - Ducksch

Schiedsrichter: Aytekin

Gelbe Karten: -

Zuschauer: 30.000