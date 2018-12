Bundesliga Wolfsburg beendet starke Hinrunde auf Platz fünf

Der VfL Wolfsburg verbringt die Winterpause auf dem fünften Tabellenplatz der Bundesliga. Am letzten Spieltag der Hinserie gewann die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia beim FC Augsburg 3:2 (2:0). Das Siegtor gelang Yannick Gerhardt in der 89. Minute. Zuvor hatten Rani Khedira (49. Minute) und Sergio Córdova (59.) die von Josuha Guilavogui (33.) und William (41.) herausgeschossene Wolfsburger Halbzeitführung egalisiert.

Guilavogui traf nach einer halben Stunde. Anthony Brooks hatte eine von Maximilian Arnold getretene Ecke mit dem Kopf verlängert. Noch vor der Pause erhöhte William auf 2:0. Zunächst war ein Schuss von Daniel Ginczek noch abgeblockt worden. Doch Admir Mehmedi bediente William mit einem klugen Querpass, und der Rechtsverteidiger traf.

Nach Wiederanpfiff kam der FCA schnell zurück ins Spiel. Khedira verkürzte vier Minuten nach der Pause auf 1:2, der eingewechselte Córdova setzte nach einer Stunde einen Kopfball zum Ausgleich ins Tor. In der Schlussphase schienen die Gastgeber dem Sieg sogar näher zu sein als der VfL. Aber ein langer Abschlag von Keeper Koen Casteels fand in der 89. Minute Renato Steffen. Der kontrollierte den Ball an der rechten Außenlinie und passte in den Lauf von Gerhardt, der aus sieben Metern den Siegtreffer erzielte.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:3 (0:2)

0:1 Guilavogui (33.)

0:2 William (41.)

1:2 Khedira (49.)

2:2 Córdova (59.)

2:3 Gerhardt (89.)

FC Augsburg: Luthe - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Stafylidis (83. Framberger) - Khedira, Baier - Koo, Gregoritsch (46. Córdova), Richter (46. Hahn) - Finnbogason

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Itter - Gerhardt, Guilavogui, Arnold (65. Rexhbecaj) - Mehmedi (83. Steffen) - Ginczek (90. Uduokhai), Weghorst

Gelbe Karten: Gregoritsch, Khedira / Arnold, Ginczek, William

Schiedsrichter: Storks