Wolfsburg besiegt Frankfurt Mit Draxler und dem Geist von Königslutter

Der VfL Wolfsburg hat seine Negativserie von vier Spielen ohne Dreier in der Bundesliga stoppen können und mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. In der Tabelle bleiben die Wolfsburger nach dem Siegtreffer von Jeffrey Bruma (33. Minute) auf dem 15. Platz, Frankfurt rutscht nach der dritten Saisonniederlage auf den sechsten Rang ab.

Der VfL lässt in seiner Krise nichts unversucht. Nachdem bereits der Trainer getauscht wurde, musste vor wenigen Tagen auch Manager Klaus Allofs gehen. Der neue Coach Valérien Ismaël bereitete seine Mannschaft in einem Trainingslager in Königslutter vor. Dort kam Ismaël, dem in der Winterpause ebenfalls die Entlassung droht, die Idee, wieder auf Julian Draxler zu bauen. Der wechselwillige Nationalspieler stand nach seiner Nicht-Nominierung beim 0:5 in München direkt wieder in der Startelf.

DPA Vorlagengeber Julian Draxler

Die ersten zwei Minuten wirkten dann auch so, als sei in Königslutter ein neuer Geist entstanden. Nach 20 Sekunden nahm Paul Seguin eine Flanke von Yannick Gerhardt direkt, der abgefälschte Schuss kullerte am rechten Pfosten vorbei ins Aus. Die anschließende Ecke brachte Draxler herein, Mario Gomez köpfte gefährlich, aber Luiz Gustavo verfehlte den Ball im Fünfmeterraum knapp (2.).

Gegen offensiv völlig harmlose Frankfurter fiel Wolfsburg in der Folge dann aber zu wenig ein und so dauerte es bis zur 27. Minute, ehe es wieder gefährlich wurde. Ein Schuss von Gomez aus elf Metern wurde geblockt, kurz darauf verpasste der Angreifer einen Querpass von Seguin (32.). Doch der VfL war wieder im Spiel und als Bruma nach einer weiteren Draxler-Ecke unbedrängt einköpfen konnte, war die große Freude bei Ismaël zu sehen.

Gomez und Seguin verpassen die Vorentscheidung

Eintracht-Trainer Niko Kovac konnte mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein und so brachte er zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Alex Meier einen neuen Angreifer. Merklich besser wurde das Spiel der Frankfurter dadurch aber nicht. Stattdessen hätte Gomez zweimal das zweite Tor für den VfL erzielen können. Zunächst schoss er ans Außennetz (55.), wenig später hätte der Stürmer den freistehenden Draxler anspielen können, entschied sich aber für den eigenen Abschluss und scheiterte an Torwart Lukas Hradecky (56.).

Als Seguin einen aussichtsreichen Konter fahrlässig abschloss (65.), mussten sich die Wolfsburger ihre schlechte Chancenverwertung vorwerfen lassen. Und die Eintracht bekam im Gegenangriff von Schiedsrichter Felix Brych die große Ausgleichschance geschenkt. Makoto Hasebe drang in den Strafraum ein, wurde von Joshua Guilavogui ganz leicht berührt und fiel spektakulär hin. Brych entschied auf Elfmeter, Freistoß wegen Schwalbe wäre wohl die richtige Entscheidung gewesen. Meier trat zum Strafstoß an - und drosch den Ball weit über das Tor (67.).

Fußball-Bundesliga

In der Schlussphase drängte Frankfurt auf den Ausgleich, bis auf die vergebene Großchance von Marco Fabian (88.) blieben die Gäste aber ungefährlich. Wolfsburg gewann und fährt in der englischen Woche zum nächsten wichtigen Duell gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Borussia Mönchengladbach (Dienstag 20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Frankfurt hofft zeitgleich gegen Mainz auf einen guten Jahresabschluss.