Bundesliga Wolfsburg schenkt Schalke den Sieg

Fünfter Sieg in Serie für Schalke 04: Weil Wolfsburgs Paul Verhaegh (77. Minute) erst einen Elfmeter verschossen hat und dann Robin Knoche (86.) ins eigene Tor traf, sind die Schalker nach einem 1:0 beim VfL weiter auf Champions-League-Kurs.

Mit nun 49 Punkten bleiben die Gelsenkirchener erster Verfolger der enteilten Bayern. Den Vfl trennt mit 25 Punkten im Abstiegskampf nur noch das bessere Torverhältnis von Mainz 05 und dem Relegationsplatz.

Die Fans in Wolfsburg mussten bis zur 41. Minute warten, um eine Torchance zu sehen: Im Strafraum legte Leon Goretzka den Ball Richtung Grundlinie zu Guido Burgstaller, der zum lauernden Matija Nastasic ins Zentrum spielte. Der Schalker zog ab, aber VfL-Torwart Koen Casteels riss die Arme hoch und parierte stark. Zuvor war es ein Wolfsburger Eckball, den Daniel Didavi am linken Pfosten vorbeiköpfte (24. Minute), der für den Höhepunkt in einer ereignisarmen ersten Hälfte sorgten.

Erst die Einwechslung von Breel Embolo (60. Minute) sorgte für etwas offensiven Schwung bei den Gästen. Nach Wiederanpfiff war es erneut Torwart Casteels, der die Wolfsburger im Spiel hielt: Nach Zuspiel von Burgstaller scheiterte Embolo aus spitzem Winkel an dem aufmerksamen Keeper (65.).

Das Sinnbild dieser Partie lieferte in der 77. Minute Verhaegh: Nastasic hatte Riechedly Bazoer in die Hacken getreten - und Verhaegh vergab den fälligen Elfmeter. Als dann kurz darauf auch noch Knoche ins eigene Tor traf, war die Niederlage für die Gastgeber besiegelt.

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

0:1 Knoche (86. Minute, Eigentor)

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh (90+1, Steffen), Bruma, Knoche, William - Guilavogui - Arnold, Bazoer (80. Osimhen) - Didavi, Brekalo (89, Origi) - Dimata

Schalke: Fährmann - Stambouli (64. Ínsua), Naldo, Nastasic - Caligiuri, Meyer, Bentaleb, Oczipka - Goretzka, Harit (60. Embolo) - Burgstaller (80., Di Stanto)

Schiedsrichter: Cortus

Gelbe Karten: - / Ínsua

Besonderes Vorkommnis: Fährmann hält Elfmeter (77.)

Zuschauer: 24.000