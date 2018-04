Bundesliga Wolfsburg trennt sich von Sportdirektor Rebbe

Der abstiegsgefährdete VfL Wolfsburg und Sportdirektor Olaf Rebbe, 39, gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Fußball-Bundesligist gab die Trennung "in beiderseitigem Einvernehmen" bekannt. Der Vertrag werde zum 30. Juni 2018 aufgelöst, Rebbe aber ab sofort freigestellt.

"Wir bedanken uns bei Olaf Rebbe für die überaus vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren", wird Wolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung, in einer Pressemitteilung des Klubs einen Tag vor dem Duell gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) zitiert: "Mit ihm gelang uns in einer intensiven Rückrunde im Mai 2017 der Klassenerhalt."

Drei Trainer, 112 Millionen Euro für Zugänge

Rebbe, der sich "bei allen Beteiligten für eine intensive Zeit" bedankte, war seit März 2013 in verschiedenen Positionen für den VfL tätig und im Januar 2017 in Wolfsburg offiziell als sportlich Verantwortlicher auf Klaus Allofs gefolgt. Seine Bilanz ist mit insgesamt drei verpflichteten Trainern, Ausgaben von 112 Millionen Euro für Zugänge und dem aktuellen Tabellenrang 14 durchwachsen.

In der vergangenen Saison schaffte der VfL Wolfsburg den Klassenerhalt erst in der Relegation, nun hat das Team von Bruno Labbadia lediglich fünf Punkte Vorsprung auf den HSV auf Tabellenrang 17. Über Rebbes Freistellung war zuletzt bereits spekuliert worden.

Spätestens seit den öffentlich gewordenen Verhandlungen des VfL mit Hannovers Sportchef Horst Heldt über einen Wechsel war Rebbe nicht mehr zu halten. Der Wechsel von Heldt zum VfL hatte sich allerdings zerschlagen, weil Wolfsburg nicht bereit gewesen war, die von Hannovers Clubchef Martin Kind geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Die soll bei rund fünf Millionen Euro gelegen haben.