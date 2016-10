Bundesliga VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Hecking

Sechs Punkte aus sieben Spielen, Platz 14 in der Tabelle - der VfL Wolfsburg hat die Konsequenzen aus dem schlechten Saisonstart gezogen und Trainer Dieter Hecking entlassen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Zuletzt hatte das Team 0:1 bei Aufsteiger RB Leipzig verloren. Den einzigen Saisonsieg hatte Wolfsburg am ersten Spieltag beim FC Augsburg gefeiert. Danach gab es drei Remis und drei Niederlagen.

Interimsmäßig soll offenbar Valérien Ismaël die Mannschaft zunächst übernehmen. Der ehemalige Bundesligaspieler war bisher Trainer der U23.

Hecking war zu Beginn des Jahres 2013 nach Wolfsburg gekommen, als Klaus Allofs bereits Manager und Geschäftsführer des Klubs war. Damals ersetzte er Lorenz-Günther Köstner, der die VfL-Profis nach der Amtszeit von Felix Magath zwei Monate lang betreut hatte. Mit ihm schaffte der Klub den Einzug in die Europa League.

Heckings erste komplette Saison in Wolfsburg lief noch besser: Der VfL wurde Zweiter und sicherte sich damals erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Teilnahme an der Champions League. Dort war in der vergangenen Spielzeit erst im Viertelfinale gegen Real Madrid Schluss.

Schon im vergangenen Jahr lief es in der Bundesliga jedoch nicht mehr gut. Gerade in der Rückrunde stimmten die Leistungen der Wolfsburger nicht, am Ende verpassten sie sogar den Einzug in die Europa League. Dieser negative Trend setzte sich auch zu Beginn der neuen Saison fort - und gipfelte nun in Heckings Entlassung.