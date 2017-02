Bundesliga VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Ismaël

Der VfL Wolfsburg hat Trainer Valérien Ismaël entlassen. Das berichten der "Kicker" sowie Sky Sport News HD. Damit reagiere der Klub auf die anhaltende Krise der Mannschaft. Wolfsburg hatte nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Ligaspielen geholt. Zuletzt gab es eine unglückliche Niederlage gegen Werder Bremen. Aktuell trennen den VfL nur noch zwei Punkte vom Hamburger SV und dem Relegationsplatz. Vom Klub gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

Gegen Werder zeigte das Wolfsburger Team allerdings eine klare Leistungssteigerung. Trotz drückender Überlegenheit reichte es aber zum wiederholten Mal nicht zum Sieg. Nun stehen für den VfL zwei Auswärtsspiele an: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es nach Mainz, dann ist Wolfsburg beim Tabellenzweiten RB Leipzig zu Gast. Wer in diesen Spielen auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch unklar.

Die Entlassung Ismaëls wäre bereits der achte Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison - und die zweite in Wolfsburg: Im Oktober hatte der 41-Jährige die Nachfolge des entlassenen Coaches Dieter Hecking angetreten. Zunächst leitete er vier Partien als Interimstrainer, dann wurde er zum Chef-Coach befördert. Seitdem stehen in seiner Bilanz in der Liga vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen in der Bundesliga. Dazu gab es das Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale durch ein 0:1 beim FC Bayern.

Als Spieler bestritt Ismaël für Hannover 96, Werder Bremen und den FC Bayern insgesamt 113 Bundesligaspiele. Außerdem war er vor allem in der Ligue 1 aktiv: Dort lief er für RC Lens und Racing Straßburg insgesamt 169-mal auf. In England kam er außerdem auf 13 Spiele für Crystal Palace in der Premier League. In der Nationalmannschaft schaffte es der Franzose nicht über die Nachwuchsteams hinaus.