Spektakuläres 3:3 gegen Hertha Wolfsburgs Remis-Serie dauert an

Der VfL Wolfsburg hat auch im siebten Bundesliga-Spiel unter Trainer Martin Schmidt remis gespielt. Gegen Hertha BSC reichte es nur zu einem 3:3 (2:1). In einer abwechslungsreichen Partie brachte Vedad Ibisevic die Berliner mit dem schnellsten Tor der laufenden Saison in Führung (1. Minute). Doch Yunus Malli (41.) und Mario Gómez (44.) drehten noch vor der Pause das Spiel.

In der zweiten Halbzeit köpfte Karim Reikik den Ausgleich für die Hertha (53.). Divock Origi ließ mit seinem Tor (61.) den VfL jubeln, ehe Davie Selke das späte Ausgleichstor gelang (83.). Wegen des siebten Unentschiedens in Serie bleibt Wolfsburg in der Tabelle auf Platz vierzehn, Hertha ist Elfter.

In einer turbulenten Anfangsphase ging Berlin nach 20,6 Sekunden in Führung, nachdem Ibisevic unter Bedrängnis sein erstes Saisontor erzielte. Einem VfL-Tor wurde nach Konsultation des Videoschiedsrichters die Anerkennung verweigert: Gómez hatte im Abseits gestanden und nach einem Pfostentreffer des Ex-Berliners Anthony Brooks aktiv in das Geschehen eingegriffen (5.).

1 - @VedadIbisevic09 traf zum 4. Mal in seiner BL-Karriere in der 1. Minute, das gelang historisch nur Gerd Müller ebenso oft. Früh. #WOBBSC pic.twitter.com/olQ1k8BytN — OptaFranz (@OptaFranz) 5. November 2017

Und seine Leidenszeit ging vorerst weiter: Kurz darauf schoss Gómez einen Elfmeter nur an die Latte (20.). Bereits am vorangegangenen Spieltag hatte der Mittelstürmer bei Schalke 04 einen Strafstoß vergeben. Anschließend prüfte Gómez Berlins Torhüter Rune Jarstein aus der Distanz (24.), ehe die Unparteiischen abermals in den Fokus rückten: Malli hatte aus 16 Metern mit einem Schlenzer getroffen. Wieder nahm der Video-Referee das Tor zurück - und wieder lag er richtig. Didavi hatte den Schuss des türkischen Nationalspielers in einer Abseitsposition abgefälscht (26.).

Dass Wolfsburg mit einer Führung in die Halbzeitpause ging, lag an einem erfolgreichen Kopfball von Malli (41.) - und einem nervenstarken Abschluss von Gómez (44.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rekik, der eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld mit dem Kopf versenkt hatte, traf Origi zum 3:2. Wolfsburgs Leihgabe aus Liverpool lenkte den Ball aus kurzer Distanz mit dem Bauch über die Torlinie. In der Schlussphase rettete der eingewechselte Selke den Berlinern im Nachschuss einen Punkt.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 3:3 (2:1)

0:1 Ibisevic (1.)

1:1 Malli (41.)

2:1 Gómez (44.)

2:2 Rekik (53.)

3:2 Origi (61.)

3:3 Selke (84.)

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Brooks, Knoche, Tisserand - Guilavogui, Arnold - Malli, Didavi, Origi (83. Blaszczykowski) - Gómez

Berlin: Jarstein - Pekarík (55. Esswein), Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Stark (28. Maier), Skjelbred - Weiser, Lazaro, Kalou (67. Selke) - Ibisevic

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: - / Skjelbred

Besonderes Vorkommnis: Gómez verschießt Foulelfmeter (20.)

Zuschauer: 25.000