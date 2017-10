Bundesliga Wolfsburg rettet Punkt durch Last-Minute-Ausgleich

Der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim haben sich 1:1 (0:0) getrennt. Die Gäste gingen durch ein Elfmetertor von Kerem Demirbay in Führung (73.), Felix Udokhai glich in der Nachspielzeit aus. Durch den Punktgewinn verteidigt Hoffenheim den vierten Platz. Wolfsburg bleibt mit neun Zählern auf Rang 14.

In der Anfangsphase durften sich beide Teams bei ihren Torhütern bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Die erste große Chance hatte die TSG, nachdem Mark Uth mit guter Übersicht Florian Grillitsch rechts im Strafraum freispielte, der an VfL-Schlussmann Koen Casteels scheiterte (3.).

Kurz darauf bekam Wolfsburg einen Elfmeter zugesprochen, als Stefan Posch im eigenen Strafraum Divock Origi festhielt und zu Fall brachte. Maximilian Arnold trat an und schoss den Ball in die Mitte. TSG-Keeper Oliver Baumann war zwar auf dem Weg in die rechte Ecke, parierte aber, indem er den rechten Fuß hochriss (11. Minute).

Demirbay machte es in der zweiten Halbzeit besser. Nach einem Foul von Marcel Tisserand an Benjamin Hübner jagte der TSG-Spielmacher den fälligen Strafstoß in den rechten Winkel. Der späte Ausgleichstreffer fiel durch einen Kopfball von Udokhai nach Ecke von Daniel Didavi. Es war Udokhais erstes Bundesligator.

Beide Teams müssen am Mittwoch im DFB-Pokal ran. Die TSG gastiert bei Werder, die Wölfe empfangen Hannover zum Niedersachsen-Derby.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:1 (0:0)

0:1 Demirbay (73., Foulelfmeter)

1:1 Udokhai (90.+1)

Wolfsburg: Casteels - Itter (81. Gerhardt), Udokhai, Tisserand, Verhaegh - Arnold, Camacho - Dimata (57. Malli), Didavi, Blaszczykowski - Origi (70. Gomez)

Hoffenheim: Baumann - Zuber (69. Schulz), Hübner, Posch (46. Akpoguma), Kaderabek - Vogt - Kramaric, Demirbay, Grillitsch (82. Polanski), Uth - Wagner

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Malli / Posch, Hübner, Demirbay

Besondere Vorkommnisse: Arnold scheitert mit Foulelfmeter an Baumann (11.).

Zuschauer: 23.514