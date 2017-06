Umfrage unter Profis Viele Bundesligaspieler verstehen die Handregel nicht

Angeschossen oder Absicht? Arm angelegt oder aktiv zum Ball bewegt? Handspielentscheidungen sorgen regelmäßig für Diskussionen - offenbar nicht nur unter Journalisten und Fußballfans. Eine Umfrage des Fußballmagazins "Kicker" unter 248 Bundesligaprofis hat nun ergeben, dass auch viele Spieler die Handregel nicht mehr verstehen.

41,1 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage, ob sie noch wüssten, was Handspiel ist, mit Nein. 14,1 Prozent machten keine Angaben. Lediglich 44,8 Prozent der Befragten wissen ihrer Ansicht nach noch Bescheid. Passend hierzu: Fast drei Viertel der befragten Profis glauben, dass der Videobeweis ab der kommenden Saison den Fußball gerechter machen wird (72,6 Prozent).

Kritik wird auch in anderen Bereichen deutlich. So sagen 23,4 Prozent der Befragten, dass die Qualität der Bundesliga schlechter geworden ist, 45,2 Prozent glauben immerhin, dass sie gleich geblieben ist. Lediglich 29,8 Prozent finden, dass besserer Fußball als noch in der Vorsaison gespielt wird.

Lewandowski und Nagelsmann vorne, Schmidt und Wolfsburg hinten

In der Umfrage wird zudem erneut deutlich, wie unbeliebt der Confederations Cup ist. 57,6 Prozent der Befragten finden die Generalprobe für die Fußball-WM nicht gut. In diesem Jahr findet der Confed Cup in Russland statt, er beginnt am 17. Juni. Bundestrainer Joachim Löw hat für den Wettbewerb zahlreiche Stars zu Hause gelassen.

In der "Kicker"-Umfrage wurde auch der Spieler der Saison gewählt: Robert Lewandowski landete mit 25 Prozent der Stimmen klar vor dem Leipziger Naby Keïta (15,7 Prozent) und Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang aus Dortmund (10,5) durch, der etwas überraschend nur auf Rang drei kam.

Noch deutlicher gewann Julian Nagelsmann bei der Frage nach dem Gewinner unter den Trainern. Der Coach, der 1899 Hoffenheim in die Qualifikation zur Champions League geführt hat, wurde von fast der Hälfte der Befragten gewählt. Zum Verlierer unter den Trainern wurde der bei Bayer Leverkusen beurlaubte Roger Schmidt bestimmt.

Als Aufsteiger der Saison sehen die Bundesligaspieler den Dortmunder Ousmane Dembélé. In der Kategorie "Absteiger" wurde der Name des an einer Stoffwechselstörung erkrankten BVB-Offensivspielers Mario Götze am häufigsten genannt. Aus Klubsicht sind der SC Freiburg die positive und der VfL Wolfsburg die negative Überraschung.