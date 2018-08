Gefühlslage

Augsburg ist kein gutes Pflaster - Borussia hat hier in der Bundesliga noch nie gewinnen können. Dazu ist es 23 Jahre her, dass Gladbach zum Saisonauftakt sechs Punkte aus zwei Spielen geholt hat. Doch wie das mit solchen Serien so ist - irgendwann enden sie. Am Samstag sollte es endlich so weit sein.