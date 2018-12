Gefühlslage

Der BVB ist brutal gut drauf und bei denen klappt nahezu alles. Wir stellen uns an, als wären wir Hinterwäldler und hätten was mit unserer Schwester am Laufen. Trotzdem: Schalke 04 ist in der Lage, den Borussen ein Bein zu stellen. Ob sie es am Wochenende auch beweisen, werden wir sehen. Glückauf.