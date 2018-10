Gefühlslage

Der Punkt in Mainz war okay, muss aber mit einem Sieg gegen Freiburg "veredelt" werden. Zu Hause hat Hertha neun seiner bisher 14 Punkte geholt, Freiburg gerade einmal drei in der Fremde. Keine Diskussion: In der aktuellen Form müssen die drei Zähler in Berlin bleiben. Wir haben genug spielerische Möglichkeiten, um den SC zu knacken.