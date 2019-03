Form

Der Schockmoment bei der Auswechslung von Koen Casteels war unbegründet, es war eine reine Vorsichtsmaßnahme aufgrund von Sichtproblemen. Der VfL wird wohl in München mit der gleichen Elf antreten wie in den vergangenen Spielen - wahrscheinlich mit Mehmedi statt mit Klaus wie gegen Werder. Übrigens hat der VfL noch kein Spiel in dieser Saison mit Josuha Guilavogui in der Startelf verloren. Nur so am Rande.