Vor dem 50.000. Bundesligatreffer Noch 23 Tore bis zur Ewigkeit

Wer war auf Platz eins der deutschen Single-Charts? "I'd Love You to Want Me" (Lobo)

Wenn Ettmayer und seine Kollegen den Sieg nach dem Spiel noch gefeiert haben, lief im Hintergrund ganz bestimmt Lobo. Sein "Baby, I'd Love You to Want Me" war im Januar 1974 die Nummer eins der deutschen Charts und war tatsächlich überall zu hören. Nicht nur auf der LP "K-Tels Dynamite", sondern später auch in der deutschen Version von Mike Krüger "Baby, du hast krumme Beine, drum zieh endlich Leine".