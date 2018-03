Andere Teams, andere Spielweisen: Der Tabellenzweite Schalke 04 setzt eher auf unattraktiven Umschaltfußball, ist aber erfolgreich. Borussia Dortmund steht in der Tabelle etwa auf einem Niveau mit S04, jedoch wächst die Kritik an der Spielweise und dem fehlenden spielerischen Ansatz unter Peter Stöger stetig. Anders dagegen Bayer Leverkusen: Die Mannschaft von Trainer Herrlich spielt in weiten Phasen der Saison einen attraktiven Ballbesitzfußball.