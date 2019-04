Einen wild schimpfenden Robert Lewandowski in Sekunden zum Verstummen zu bringen, ist eine Kunst, die wenige beherrschen. Für Schiedsrichter Manuel Gräfe ist das kein Problem. Das Hinrundenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (3:2) war elf Minuten alt, als Lewandowski bei einem Zweikampf mit Julian Weigl im BVB-Strafraum zu Fall kam und einen Elfmeter forderte. Gräfe zeigte sofort an: weiterspielen.

Der Bayern-Angreifer war außer sich, protestierte vehement. Der Referee wartete die nächste Unterbrechung ab, nahm ihn sachte zur Seite und zeigte ihm mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand an, wie klein der Kontakt war. Gräfes 1,96 Meter helfen ihm, seine Autorität in Gesprächen mit Spielern durchzusetzen. Lewandowski war augenblicklich ruhig.

Die Szene ist typisch für die Spielleitung des 45 Jahre alten Unparteiischen. Nach der Partie war die Meinung einhellig: Dieses Spitzenspiel hatte einen Spitzenschiedsrichter. Die Verantwortlichen des DFB betrauten ihn daher auch mit der Aufsicht über das Rückspiel am heutigen Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) in München. Es ist zwar bereits das siebte Mal, dass der Berliner ein Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs überwacht. Aber dass ein Unparteiischer sowohl das Hin- als auch das Rückspiel einer solchen Begegnung übernehmen darf, kommt äußerst selten vor.

Niemand entscheidet seltener auf Foul

Außergewöhnlich an Gräfe ist vor allem seine Akzeptanz, das höchste Gut des Schiedsrichters überhaupt. Die Fachzeitschrift "Kicker" ermittelt jeweils nach Hin- oder Rückrunde in einer Umfrage unter den Bundesligaprofis den besten Unparteiischen. Manuel Gräfe landete im Januar zum vierten Mal hintereinander mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz. Dass er von protestierenden Spielern umringt und bedrängt wird, wie viele seiner Kollegen, ist selten, selbst bei Entscheidungen, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen können. Auch die Topstars der Liga haben großen Respekt vor ihm.

DPA Vergebliches Flehen: Ex-BVB-Profi Sokratis (l.) mit Gräfe

Dieses Standing hat sich Manuel Gräfe über die Jahre erarbeitet. Wozu sein Umgang mit den Spielern genau so beigetragen hat wie seine Regelauslegung. Er lässt in Zweikämpfen einen körperbetonten Einsatz zu, was dem Spielfluss zugutekommt und von Mannschaften meist dankend angenommen wird. Laut dem Statistikportal "WhoScored.com" ist Gräfe seit neun Jahren in jeder Saison der Unparteiische, der am seltensten auf Foul entscheidet. In dieser Spielzeit war das bislang nur 19-mal pro Partie der Fall, der Ligaschnitt liegt bei knapp 24.

Im Spiel braucht Gräfe weder viele Worte noch große Gesten. Er regelt die Dinge mit Präsenz und Persönlichkeit. Hinzu kommt eine bemerkenswerte Trefferquote bei spielrelevanten Entscheidungen - das Ergebnis eines sehr guten Auges, einer günstigen Positionierung, einer eingespielten Kooperation mit den Assistenten und einer langjährigen Erfahrung. Im Hinspiel in Dortmund waren er und sein Team nach der Halbzeitpause gleich sechsmal gefordert, ein mögliches Abseits im Zusammenhang mit einer Torchance oder ein potenziell elfmeterwürdiges Strafraumvergehen zu beurteilen. Sechsmal stimmte die Entscheidung auf Anhieb, ohne die Hilfe des Video-Assistenten.

Kontrovers, aber unverzichtbar

Abseits des Platzes scheut Gräfe das offene Wort nicht. Auch das hat ihm viel Respekt eingebracht. In seiner ersten Bundesligasaison trug er wesentlich zur Aufklärung des Bestechungsskandals um den damaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer bei. Später stellte er die Eignung und Förderung seines Kollegen Felix Zwayer in Frage. Dieser war bei einer Spielmanipulation von Hoyzer als Assistent dabei, hatte Geld von ihm angenommen und den Vorfall nicht gemeldet, weshalb er vom DFB für ein halbes Jahr gesperrt wurde.

imago/ MIS Imposante Erscheinung: Gräfe mit Schalkes Trainer Domenico Tedesco

Vor Beginn der Saison 2017/18 kritisierte Gräfe in einem Interview die Schiedsrichterfunktionäre Herbert Fandel und Hellmut Krug scharf dafür, die Referees "zu oft nach Gusto und nicht nach Leistung" beurteilt zu haben. So etwas hatte zuvor noch kein Unparteiischer gewagt. Per Gutachten wurde versucht, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.

Gräfe wurde zwar von der Ethikkommission des DFB dazu verpflichtet, sich "über interne Sachverhalte und über Kollegen nicht mehr unabgestimmt in der Öffentlichkeit zu äußern". Eine Sperre als Schiedsrichter blieb ihm dagegen erspart. Nur als Video-Assistent wird er seitdem nicht mehr eingesetzt.