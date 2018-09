Drei Thesen zur Bundesliga Was bei Schalke und Leverkusen falsch läuft

1. Schalke hat seine größte Stärke der Vorsaison verloren

Die Stärke von Schalke 04 in der vergangenen Saison ist die Schwäche der laufenden: Die Defensive. Kassierten die Königsblauen in der Premierensaison von Domenico Tedesco die drittwenigsten Gegentore der Liga und spielten 13 Mal zu Null, ist eben diese starke Abwehr das Sorgenkind der Schalker. Nach drei Spieltagen haben sie schon sechs Gegentreffer kassiert. Gegen Borussia Mönchengladbach wurden sogar Schwächen bei hohen Bällen offensichtlich.

Nur zur Erinnerung: Die Schalker Dreierkette ist durchschnittlich 1,94 Meter groß. Das 0:1 in Gladbach fiel nach einem Eckball, das 0:2 nach einer Flanke. Bei beiden Toren wirkte die Verteidigung erschreckend unorganisiert. Die Verpflichtung Salif Sanés von Hannover 96 sollte eigentlich für noch mehr Stabilität sorgen. Doch bislang ist das Gegenteil der Fall.

Das wurde gerade beim zweiten Gegentor deutlich, als sich vier Schalker bei einer Hereingabe von Oscar Wendt gegenseitig behinderten und Patrick Herrmann zur Entscheidung einschießen ließen. Tedesco wurde für seine Erfolge zwarvon den Schalke-Fans gefeiert, aber auch dafür kritisiert, dass er seine Mannschaft zu destruktiv spielen lässt. Wenn die Erfolge ausbleiben, dürfte die Kritik immer lauter werden.

2. Leverkusen auch

Was bei Schalke die starke Defensive war, war bei Leverkusen in der Vorsaison der Angriff: 58 Tore in 34 Spielen - Bayer stellte die viertbeste Offensive der Bundesliga. Nur die Bayern, Hoffenheim und Dortmund trafen öfter. Heiko Herrlich, selbst ehemaliger Stürmer, ließ sein Team phasenweise begeisternden Angriffsfußball spielen. Und jetzt?

In München setzte Herrlich auf eine Fünferkette und davor mit Dominik Kohr und Lars Bender zwei sehr defensiv eingestellte Sechser. Sieben Spieler, deren Hauptaufgabe es sein sollte, gegen den Ball zu arbeiten und die Bayern in ihren Kombinationen zu stören. Das ging nur bedingt auf. Leverkusen schaffte es zwar, eine sehr hohe Niederlage zu verhindern, hatte aber auch keine ernstzunehmende Chance, selbst mehr als das eine Elfmetertor durch Wendell zu erzielen und verlor hochverdient 1:3.

Dasselbe Ergebnis hatte es gegeben, als die beiden Teams im Vorjahr zum Saisonauftakt aufeinandertrafen. Dabei hatte Bayer 04 aber im 4-2-3-1 nicht nur stark mitgespielt, sondern sich eine Vielzahl guter Gelegenheiten erarbeitet. Nach dem schwachen Saisonstart scheint Herrlich der Mut verlassen zu haben, offensiv spielen zu lassen. Wenn er die Leverkusener wieder zurück zum Erfolg führen will, sollte er schnell wieder zu seiner Grundidee zurückfinden.

3. Warum so viele späte Tore fallen

Zwölf Tore fielen am bisherigen Bundesligaspieltag in der Schlussviertelstunde, zehn davon erzielten eingewechselte Spieler. Ganz klar: Die Bundesliga hat ein Joker-Problem. Wo ist Batman, wenn man ihn braucht? Aber im Ernst: Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die vielen späten Tore.

Zum einen sind die Kader der Bundesliga-Teams auch in der Breite immer besser besetzt, sodass die Trainer Tore einwechseln können, wie Lucien Favre es beim Dortmunder Sieg gegen Frankfurt gezeigt hat. Zum anderen scheint die Bundesliga noch ausgeglichener geworden zu sein. Die Mannschaften hinter dem Serienmeister aus München rücken immer näher zusammen.

Die größere Leistungsdichte hat zur Folge, dass kaum Spiele früh entschieden sind. Oft steht es kurz vor Abpfiff unentschieden, oder eins der Teams führt nur mit einem Tor Vorsprung. Dadurch kommt späten Treffern eine größere Bedeutung zu. Dementsprechend offensiv wechseln die Trainer. Die Folge: Die frischen, eingewechselten Spieler erzielen Tore, die spielentscheidende Bedeutung haben.