Gefühlslage

Das Positive am missglückten Start? Von einer Mannschaft, die gegen Schalke und Leverkusen so auftritt und verliert, erwartet man auch nichts in Berlin. Der Druck ist also raus, die Punkte werden erst wieder gegen die nächsten Gegner (Freiburg und Mainz) erwartet. Könnte man ja was draus machen, lieber VfL.