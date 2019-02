Gefühlslage

Bisher hat der SC seine Punkte in der Rückrunde exakt so geholt wie in der Vorrunde. Wenn sich diese Serie fortsetzt, kommt es am Samstag dann also zum ersten Freiburger Sieg in einem Pflichspiel im Jahre 2019. Zeit wird es dafür schließlich auch. Der SC gewinnt mit 3:1.