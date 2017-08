+++ Fußball-Transferticker +++ 2,01-Meter-Stürmer für Werder?

+++ VOSICHT, GERÜCHT +++

Ein Riese für die Bundesliga?

Aktuell teilen sich Gladbachs Jannik Vestergaard und der Mainzer Aaron Seydel (beide 1,98 Meter) den Titel "Längster Fußballer der Bundesliga". Damit könnte es allerdings bald vorbei sein. Denn wie die "Bild-Zeitung" berichtet, ist Werder Bremen am nigerianischen Stürmer Paul Onuachu interessiert - und der ist sogar 2,01 Meter groß. Der 23-Jährige spielt aktuell für Midtiylland in Dänemarks erster Liga. Werders Geschäftsführer Frank Baumann wollte den Namen gegenüber der Zeitung nicht kommentieren. Bekannt ist aber, dass der Verein noch auf der Suche nach einem Stürmer ist. (ehh)

Kampl wird wohl bleiben

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich rechnet nicht mit einem Abgang von Kevin Kampl. "Mein Kenntnisstand ist, er möchte hierbleiben", sagte Herrlich. RB Leipzig soll an dem slowenischen Nationalspieler interessiert sein, der beim 1:3 Bayers zum Saisonauftakt in München zu den Stärksten gehörte. Kampl hat einen Vertrag bei Bayer bis 2020. (ehh/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Burke verlässt Leipzig

Kampl ist auch wegen einer anderen Personalie im Gespräch: RB Leipzig hat das Missverständnis mit Offensivtalent Oliver Burke beendet. Der 20-jährige Schotte wechselt nach nur einem Jahr beim Vorjahreszweiten zu West Bromwich Albion in die englische Premier League. Die Ablöse dürfte ungefähr bei den 15 Millionen Euro liegen, die Leipzig 2016 an Nottingham Forest für Burkes Dienste gezahlt hatte. Von Burke hatte sich RB deutlich mehr versprochen. Der Offensivspieler konnte sich aber nicht wirklich an das RB-System mit dem überfallartigen Pressing gewöhnen und kam nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. (ehh/sid)

