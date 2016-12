Sieg in Berlin Bremen beendet Herthas Heimserie

Werder Bremen hat am 14. Spieltag einen überraschenden Sieg gefeiert. Bei Hertha BSC gewann der abstiegsbedrohte Klub dank eines Treffers von Max Kruse (41. Minute) 1:0 (1:0). Nach einer schwachen Anfangsphase verpasste Bremen im zweiten Durchgang gleich mehrfach die vorzeitige Entscheidung. Die Berliner versäumten es durch die erste Heimniederlage der Saison, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen.

Werders Coach Alexander Nouri setzte in der Offensive, wie schon in der Woche zuvor beim 2:1-Erfolg gegen Ingolstadt, auf das Quartett Claudio Pizarro, Serge Gnabry, Fin Bartels und Kruse. Die Hertha war so gut wie nie zuvor in eine Saison gestartet und hatte im Olympiastadion bislang noch keinen einzigen Punkt abgegeben.

Doch der Favoritenrolle wurden die Berliner in der Anfangsphase nicht wirklich gerecht. Das Team von Trainer Pál Dárdai erspielte sich gegen die schwächste Defensive der Liga (32 Gegentreffer) in der ersten halben Stunde keine nennenswerte Torchance. Stattdessen wurde Bremen mutiger. Die größte Chance hatte Pizarro. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam der Peruaner im Strafraum aus spitzem Winkel zum Schuss, Rune Jarstein parierte und hatte Glück, dass Kruses Nachschuss sein Ziel verfehlte (36.). Doch noch vor dem Pausenpfiff belohnten sich die Gäste: Kruse profitierte von einem schlimmen Abwehrfehler von Niklas Stark und vollendete aus zehn Metern (41.).

Herthas Kapitän Vedad Ibisevic, der am Wochenende zuvor seinen 100. Bundesligatreffer erzielt hatte, konnte in der ersten Hälfte von seinen Mitspielern nicht wie üblich in Szene gesetzt werden. Erst in der 45. Minute deutete der Bosnier sein Potenzial an und traf den Pfosten.

Nach Wiederbeginn war es Bremens Gnabry, dem sich die ersten Chancen boten. Der Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro wurde zunächst von Kruse und wenig später von Pizarro bedient und schoss den Ball jeweils aus 20 Metern knapp am Tor vorbei (60./67.). Salomon Kalous Schuss (64.) konnte ebenso von Werders Schlussmann Jaroslav Drobny entschärft werden wie die Chance des eingewechselten Valentin Stocker (76.).

Gnabry sorgte ungewollt für Spannung, indem er freistehend am herauseilenden Jarstein scheiterte (79.). Doch die mangelnde Chancenverwertung sollte sich nicht mehr rächen. Bremen steht nach dem zweiten Sieg in Serie auf Rang 13.

Hertha BSC - Werder Bremen 0:1 (0:1)

0:1 Kruse (41.)

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik (71. Schieber), Langkamp (20. Stocker), Stark, Plattenhardt - Skjelbred, Lustenberger - Esswein (57. Weiser), Darida, Kalou - Ibisevic

Werder Bremen: Drobny - Bauer, Sané, Moisander, García (78. Gebre Selassie) - Fritz, Bargfrede - Bartels, Gnabry (88. Junuzovic), Kruse (84. Veljkovic) - Pizarro

Zuschauer: 50.000

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Bargfrede, Fritz, Kruse