Bundesliga Werder feiert gegen Leverkusen zweiten Sieg

Werder Bremen hat gegen Bayer Leverkusen den zweiten Saisonsieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri gewann im Weserstadion 2:1 (1:1) und hat nun sieben Punkte. Leverkusen bleibt nach der dritten Saisonniederlage bei zehn Punkten.

Für Nouri war es das erste Spiel nach seiner Berufung zum Werder-Cheftrainer. Der 37-Jährige hatte für das Duell mit Leverkusen angekündigt: "Entscheidend ist die richtige Balance. Einerseits mutig und mit hohem Aufwand nach vorne zu spielen, andererseits nach Ballverlust aber auch sofort wieder die nötige Kompaktheit herzustellen."

Das klappte von Beginn an gut, Bremen eroberte die Bälle früh und versuchte, meist über Serge Gnabry, schnell anzugreifen. In der 13. Minute dribbelte Izet Hajrovic auf der rechten Seite zwei Gegenspieler aus und legte im Strafraum für Ousman Manneh auf. Gegen den Stürmer konnte Leverkusens Torhüter Bernd Leno noch parieren, doch im Nachschuss traf Zlatko Junuzovic zum 1:0.

Bayer brauchte etwas, um besser ins Spiel zu kommen. Nach einem Freistoß von Hakan Calhanoglu (11. Minute) dauerte es bis zur 27. Minute, ehe das Team erneut gefährlich wurde. Wieder war es Calhanoglu, diesmal aber mit dem Kopf - und ins Tor. Eine Flanke von Kevin Kampl konnte der türkische Nationalspieler freistehend aus rund zehn Metern zum 1:1 nutzen.

Ab dem Ausgleich war Leverkusen die bessere Mannschaft, Werder stand unter Dauerdruck und kam nur noch selten zu Angriffen. Bayer dominierte das Mittelfeld souverän, Calhanoglu probierte es immer wieder mit Distanzschüssen. Die meisten gingen über das Tor, den besten parierte Bremens Keeper Felix Wiedwald (43.), der für den verletzten Jaroslav Drobny ins Team gerückt war. Kurz vor der Pause musste Werder Gnabry ersetzen, der mit Rückenproblemen ins Spiel gegangen war und nicht mehr weitermachen konnte.

Wie schon zu Beginn der Partie startete Werder auch in die zweite Hälfte mit viel Drang nach vorne. Manneh scheiterte erst mit einem Drehschuss an Leno (53.), nach einem Freistoß aber reagierte er am schnellsten und traf per Grätsche zur erneuten Werder-Führung (59.). Es war das erste Saisontor für den Flüchtling aus Gambia.

Leverkusen war zwar danach wieder dominanter, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Trainer Roger Schmidt wechselte mit Admir Mehmedi und Stefan Kießling zwei neue Stürmer ein, mehr als ein Abseitstor von Mehmedi brachte dies aber auch nicht mehr ein.

In der Schlussphase hatte Manneh noch die große Chance zum 3:1, doch Leno parierte stark.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

1:0 Junuzovic (13.)

1:1 Calhanoglu (27.)

2:1 Manneh (59.)

Bremen: Wiedwald - Gebre Selassie, Sane, Moisander, Santiago Garcia - Grillitsch - Hajrovic (83. Bauer), Fritz (68. Ulisses Garcia), Junuzovic, Gnabry (45. Bartels) - Manneh

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz (83. Havertz), Kampl - Brandt (72. Kießling), Calhanoglu - Volland (57. Mehmedi), Hernandez

Schiedsrichter: Marco Fritz

Zuschauer: 41.000

Gelbe Karten: Hajrovic, Manneh (2) - Aranguiz (3), Wendell (2)