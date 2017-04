Werder Bremen - Hamburger SV Küren Sie Ihren Nordderby-Moment

Ein Top-Spiel, Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein? Ja, diese Zeiten gab es mal.

Am letzten Spieltag der Saison 2005/2006 entschied sich zwischen beiden Teams, wer direkt in die Champions League einziehen würde. Werders früherer Top-Stürmer Ailton, damals von Besiktas Istanbul zum Bremer Erzrivalen HSV ausgeliehen, wurde mit einer vergebenen Großchance zur tragischen Figur. Hamburg verlor und verpasste die direkte Qualifikation.

Zuletzt dachten Fans beim Nordderby eher an eines: Abstiegskampf. Auch in dieser Saison sah es nach einem Krisengipfel aus, aktuell haben beide Teams aber einen guten Lauf. Geht sportlich wieder mehr im Klassiker? Euphorische Bremer Fans glauben bei einem Heimerfolg am Sonntag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) sogar an den Europapokal-Einzug.

Große Momente mit Helden und Verlierern, mit Erfolgen und Enttäuschungen bot das Duell fast immer. Besonders populär ist die Geschichte einer Papierkugel, die zu einem folgenschweren Eckball führte. Was war für Sie der denkwürdigste Moment zwischen Werder und dem HSV? Hier können Sie wählen!

Und so geht's: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf den Moment, der für Sie der wichtigere war. Das andere Foto verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach wichtigere anklicken. Am Ende bleibt Ihr denkwürdigster Nordderby-Moment übrig. Eine Auswertung, wie die anderen Leser entschieden haben, erscheint nach Ihrer Abstimmung.