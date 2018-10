Nach der Niederlage in Stuttgart am vergangenen Wochenende hat Werder Bremen sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Zugang Davy Klaassen traf beim 2:0 (1:0)-Erfolg in der 35. Minute zur Führung, der eingewechselte Johannes Eggestein erhöhte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer in der 86. Minute. Werder liegt nach dem Sieg vorerst auf Tabellenplatz zwei.

Nach gute dreißig Minuten probierte es Klaassen schonmal per Kopf, traf jedoch neben das Tor von Koen Casteels. In der 35. Minute machte es der Niederländer besser, als er eine Flanke von Theodor Gebre Selassie nach einer verunglückten Abwehraktion von Robin Knoche vor die Füße bekam und ansatzlos zur 1:0-Führung vollstreckte.

Nach einem stärkeren Beginn des VfL Wolfsburg hatte Werder Bremen nach und nach die Kontrolle übernommen und ging verdient in Führung. Die Gäste probierten es kurz vor der Pause noch mal durch einen Freistoß von Maximilian Arnold und den Nachschuss von Josip Brekalo, doch Jiri Pavlenka konnte beide Versuche parieren (44. Minute).

In der zweiten Hälfte passierte auf beiden Seiten wenig. Der eingewechselte Daniel Ginczek verzog in der 70. Minute knapp für den VfL. Für Bremen versuchten es der ebenfalls spät in die Partie gekommene Claudio Pizarro (70.) und Ludwig Augustinsson (82.). In der 82. Minute wurde Johannes Eggestein für Werder eingewechselt und erzielte vier Minuten später den 2:0-Endstand.

SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

1:0 Klaassen (35.)

2:0 J. Eggestein (86.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen (89. Möhwald) - Osako (83. J. Eggestein), Kainz - Kruse (75. Pizarro)

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Tisserand (86. Rexhbecaj), Arnold - Malli (60. Ginczek) - Steffen (78. Blaszczykowski), Brekalo - Weghörst

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: Kainz / Ginczek, William

Zuschauer: 42.100