Im Sekundenbruchteil zum Erfolg: In der 43. Minute spielte Max Kruse einen Flugball vom linken Flügel zurück an die Strafraumkante. Wie wenig Zeit Maximilian Eggestein dann benötigte, um das Zuspiel zu verwerten, war beeindruckend. Mit dem ersten Kontakt legte sich der Bremer den Ball perfekt vor und schloss nur einen Sekundenbruchteil später präzise mit rechts ab - und traf so zur Führung.

Das Ergebnis: Werder gewinnt auf Schalke 2:0 (1:0), zieht damit wieder an den Bayern vorbei und ist Zweiter der Bundesliga-Tabelle. Hier geht es zum Spielbericht.

Für @werderbremen ist es mit 17 Punkten nach 8 Spielen der besten Saisonstart seit 13 Jahren - 2005/06 hatten die Hanseaten sogar 19 Zähler auf dem Konto und wurden am Saisonende Vizemeister.#S04SVW — OptaFranz (@OptaFranz) 20. Oktober 2018

Torwartwechsel: Die vergangenen 117 (!) Bundesligaspiele des FC Schalke hatte Ralf Fährmann allesamt bestritten. Gegen Bremen blieb der Keeper allerdings erstmals seit März 2015 draußen. Fährmann erlitt beim Aufwärmen eine Leistenverletzung. So kam Alexander Nübel zu seinem dritten Einsatz in der Liga - seinem ersten von Beginn an.

Die erste Hälfte: Die Begegnung enttäuschte und bot kaum Strafraumszenen. Für das einzige wirkliche Highlight sorgte Eggestein mit seinem Führungstor. Es war sein dritter Treffer in der laufenden Saison und der dritte von außerhalb des Strafraums.

Getty Images Bremen-Fans in Gelsenkirchen

Sechs Spiele, vier Positionen: Weston McKennie wird in dieser Saison von Trainer Domenico Tedesco praktisch überall eingesetzt. Defensives Mittelfeld, Innenverteidigung, offensives Mittelfeld - all das war McKennie allein in dieser Spielzeit schon bekannt. Nun lief er als hängende Spitze auf - die vierte Position in seinem sechsten Ligaspiel. Der US-Amerikaner sorgte allerdings nicht wirklich für Torgefahr. Später wurde er dann wieder ins Mittelfeld zurückgezogen. Insgesamt blieb McKennie ohne Torschuss, legte aber vier Abschlüsse auf.

Die zweite Hälfte: Schalke war die bessere, die offensivere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Guido Burgstaller, McKennie, Franco di Santo und Naldo vergaben allerdings ihre Torchancen. Ganz anders Werder: Die Gäste erzielten mit ihrem zweiten Schuss aufs Tor den zweiten Treffer. Und wieder war es Eggestein. Beim ersten Treffer bewies er seine Handlungsschnelligkeit, beim zweiten seine Flexibilität. Technisch stark setzte er den Ball diesmal mit links genau ins Eck, Saisontor Nummer vier. In der Schlussphase traf Mark Uth für S04 noch die Latte (88.).

Bitteres Startelfdebüt: Nübel parierte gegen Werder nur einen einzigen Ball, einen Distanzschuss von Kevin Möhwald. Diesen lenkte er aber sehenswert zur Ecke. Die anderen beiden Abschlüsse der Bremer aufs Tor waren für Nübel nicht zu halten und führten zu Treffern. Gleichzeitig ging ohne Stammtorwart Fährmann eine Schalker Serie zu Ende. 350 Minuten hatte kein Team gegen S04 getroffen. Eggestein beendete diesen Lauf.

AP Alexander Nübel

Der Anführer: Klar, Eggestein war der offensichtliche Mann des Spiels. Aber auch Kruses Anteil am Erfolg war enorm. Gerade in der zweiten Hälfte, als die Gäste zunehmend unter Druck gerieten, sorgte der Angreifer für Entlastung. Der 30-Jährige machte Bälle in der gegnerischen Hälfte fest, beruhigte die Partie, spielte clevere Verlagerungen. Genau so fiel auch der zweite Treffer: Erst schüttelte Kruse mehrere Schalker Verteidiger ab, dann spielte er einen Diagonalball auf Theodor Gebre Selassie, der für Eggestein auflegte.

Erkenntnis des Spiels: Werder hat nach Auswärtssiegen in Frankfurt und Augsburg auch beim Vizemeister unter Beweis gestellt, dass es eine Spitzenmannschaft ist. Spielerische Klasse hat das Team in dieser Saison schon öfter gezeigt. Nun kommt ein neues Attribut hinzu: eine unglaubliche Effektivität. Von acht Abschlüssen, gingen drei aufs Tor und zwei rein. Ein Manko: Bremen lässt noch zu viele Torchancen zu, hatte auch gegen Schalke mehrfach Glück. Und dennoch war der Auftritt in Gelsenkirchen abgeklärt, der Sieg verdient. S04 hingegen fällt wieder auf den Relegationsplatz, die Fans reagierten mit Pfiffen. Aktuell ist Schalke so etwas wie das Anti-Werder.

Schalke 04 - Werder Bremen 0:2 (0:1)

0:1 Eggestein (42.)

0:2 Eggestein (66.)

Schalke: Nübel - Caligiuri, Salif Sané, Naldo, Mendyl (46. Uth) - Mascarell (63. Di Santo) - Schöpf, McKennie, Bentaleb, Harit (69. Serdar) - Burgstaller

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin (78. Möhwald) - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako (56. Langkamp), Kruse, Kainz (55. Pizarro)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Mendyl / Kainz, Sahin, Eggestein, Klaassen

Zuschauer: 60.000