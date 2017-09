Unentschieden in Berlin Werder weiterhin sieglos

Am dritten Spieltag hat Werder Bremen den ersten Punkt in dieser Bundesligasaison geholt. Durch ein 1:1 in Berlin liegt der Verein in der Tabelle nun auf dem Relegationsrang. Die Berliner verpassten den Sprung auf Platz sechs. Nach dem Führungstreffer von Matthew Leckie (38. Minute) glich Thomas Delaney aus (59.). So verhinderte der Bremer einen neuen Vereinsnegativrekord von saisonübergreifend sechs Niederlagen am Stück. Erstmals pfiff mit Bibiana Steinhaus eine Frau in der Bundesliga.

Im Olympiastadion sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Beide Teams ließen wenig Freiräume zu, standen defensiv stabil. Bremen wirkte zunächst leicht gefährlicher. Doch Florian Kainz scheiterte mit seiner Direktabnahme aus elf Metern an Herthas Torwart Rune Jarstein. Thomas Delaney bekam im Sechzehner freistehend keinen Druck auf den Ball (21.).

Das 1:0 fiel dann überraschend: Vedad Ibisevic eroberte 25 Meter vor dem Tor den Ball von Robert Bauer und legte quer zu Vladimir Darida. Dieser wurde von Milos Veljkovic gefoult, aber Steinhaus ließ weiterspielen. So schoss der heranstürmende Matthew Leckie den Ball flach durch die Beine von Werders Keeper Jiri Pavlenka ein. Es war der einzige Torschuss der Berliner in Halbzeit eins.

Nach der Pause drückte zunächst Hertha, Sebastian Langkamp (48.) und Ibisevic kamen aber nur aus der Distanz zum Abschluss. Ein Abwehrfehler der Berliner sorgte dann aber für den Ausgleich: Niklas Stark bekam den Ball nach einer Flanke nicht aus der Gefahrenzone. Thomas Delaney nahm ihn mit der Brust an und behauptete sich mit einem Lupfer gegen Alexander Esswein und Stark, bevor er flach ins rechte Eck zum Ausgleich traf (59.).

Im Anschluss versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen. Doch Fin Bartels (63.) auf Bremer Seite und Valentin Stocker (90.+3) für die Berliner vergaben die besten Chancen.

Hertha BSC - Werder Bremen 1:1 (1:0)

1:0 Leckie (38.)

1:1 Delaney (59.)

Hertha BSC: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Leckie, Darida (71. Stocker), Esswein (66. Kalou) - Ibisevic

Werder Bremen: Pavlenka - Bauer, Sané, Veljkovic - Gebre Selassie, Augustinsson - M. Eggestein (90.+1 Gondorf)- Delaney, Kainz (82. Bargfrede) - Bartels (87. Belfodil), Kruse

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

Gelbe Karten: Skjelbred/-

Zuschauer: 49.118