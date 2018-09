Remis gegen Nürnberg Werder verpasst ersten Heimsieg in letzter Minute

Nach dem Unentschieden gegen Hannover hat Werder Bremen auch sein zweites Spiel im Weserstadion nicht gewinnen können. Die Führung für Werder beim 1:1 (1:0) gegen Nürnberg erzielte Maximilian Eggestein in der 26. Minute, Virgil Misidjan glich in der Nachspielzeit aus (90.+2).

In der 26. Minute schaffte es niemand mehr, einen Rücken oder ein Bein in den Weg zu stellen. Als Maximilian Eggestein sich den Ball vorlegte und abzog, flog er geradewegs in den kurzen Winkel des Nürnberger Tors. Auch Keeper Fabian Bredlow konnte die Bremer Führung nicht verhindern.

Zuvor hatten die Gäste gleich mehrere Bremer Abschlüsse geblockt. Dabei konnten sie zwischen den Angriffen der Gastgeber jedoch kaum für Entlastung sorgen. Werder spielte, Nürnberg blieb in der Vorwärtsbewegung vorsichtig und verteidigte bis zur Pause.

Im zweiten Durchgang wurde der Club mutiger, schaffte es jedoch nicht bis vor das Tor von Jiri Pavlenka. Die erste gute Chance hatte wieder Eggestein, der den Ball jedoch am langen Pfosten vorbeischoss (55.). Ondrej Petrak traf in der 59. Minute für Nürnberg. Da allerdings Vorlagengeber Mikael Ishak vor der Flanke im Abseits stand, wurde das Tor nachträglich aberkannt.

Getty Images Nuri Sahin (l.)

In der 71. Minute begrüßte das Publikum Nuri Sahin, der seine Premiere im Werder-Trikot gab. Er kam für Philipp Bargfrede ins Spiel. Doch der harmonische Nachmittag in Bremen war kurz vor dem Abpfiff vorüber. In der Nachspielzeit bediente Hanno Behrens den eingewechselten Misidjan, der den Ball ins kurze Eck schoss (90.+2) - der 1:1-Endstand in Bremen.

SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

1:0 M. Eggestein (26.)

1:0 Misidjan (90.+2)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede (71. Sahin) - M. Eggestein, Klaassen - Harnik (67. Rashica), Osako - Kruse

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak (82. Knöll) - Fuchs (61. Löwen), Behrens - Pereira (61. Misidjan), Kubo - Ishak

Schiedsrichter: Schlager

Gelbe Karten: Klaassen -