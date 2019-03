Huub Stevens soll Schalke retten Abstiegsfighter

Es sind aufreibende Tage für den FC Schalke 04. Da ist es elementar, die wichtigsten Dinge mit Priorität zu behandeln. Am Donnerstag, dem Tag, als Jochen Schneider offiziell in den Vorstand des eingetragenen Vereins rückte, galt es etwa, den Beschluss des Ehrenrats einzuholen, um einem Aufsichtsrat zu ermöglichen, Cheftrainer der Profimannschaft zu werden.

Ansonsten wäre gegen die Satzung verstoßen worden. Die einfache Variante, den komplizierten Sachverhalt auszudrücken, lautet: Huub Stevens ist zurück.

Zunächst hatte es noch danach ausgesehen, dass Domenico Tedesco eine letzte Chance erhält. Doch dann verschickte der Verein am Donnerstagabend eine Mitteilung, deren Betreffzeile lautete: "FC Schalke 04 stellt Chef-Trainer Domenico Tedesco frei". In der Signatur wurde Christian Heidel noch als Vorstand des Klubs geführt, der inzwischen Jochen Schneider gewichen war. Aber wie gesagt: aufreibende Tage, Prioritäten.

Heidel hatte schon längst nichts mehr zu sagen. Er wurde allerdings noch häufig erwähnt, wenn es darum ging, die Gründe für den sportlichen Absturz zu finden. Christian Heidel wäre wegen seiner schwachen Transferbilanz als Alleinschuldiger hängen geblieben, wenn es nach seiner Ankündigung des Rückzugs wieder aufwärts gegangen wäre.

Aus einem stolzen Tabellenzweiten ist ein Abstiegskandidat geworden

Es ging aber nicht bergauf, ganz im Gegenteil: 0:4, 2:4, am Dienstag dann ein 0:7 gegen Manchester City in der Champions League. Es braucht nur diese Ergebnisse, um zu erklären, was an Schneiders erstem Tag als Sportvorstand des FC Schalke passierte. Der Verein dürfe "nicht verkennen, dass die Entwicklung in dieser Saison unter dem Strich negativ ist", ließ sich Schneider in der Mitteilung zitieren. Das war ziemlich höflich ausgedrückt.

Aus einem stolzen Tabellenzweiten ist ein Abstiegskandidat geworden, der noch gegen die vier Mannschaften spielen muss, die derzeit schlechter platziert sind. Es herrscht daher Panik in Gelsenkirchen. Das ist auch an der Lösung zu sehen, die nun möglicherweise nur für das eine Bundesligaspiel am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE) gelten wird: Stevens, der von den Fans zum "Jahrhunderttrainer" gewählte Aufsichtsrat, und Mike Büskens, der unter Stevens 1997 den Uefa-Cup gewann. Zwei "Eurofighter" als "Abstiegsfighter".

Den Nostalgikern und Romantikern unter den Schalker Fans dürfte dieses Duo gefallen. Aber wohl auch nur für eben jene Partie vor der Länderspielpause, danach sollte es dann - falls auf die Schnelle verfügbar - schon ein Trainer sein, der die Mannschaft wieder zu einer Einheit formt, schnell das Vertrauen der Spieler gewinnt, ihnen mindestens einen schlüssigen Plan an die Hand gibt, wie sie dem Gegner die Torgefahr nehmen und eigene entwickeln kann.

Die Schalker Schwächen in der Offensive

Das Offensivspiel war unter Tedesco auch in der erfolgreichen Vorsaison meistens darauf aufgebaut, irgendwann irgendwie ein Tor zu erzielen.

Seitdem die Defensive nicht mehr zulässt, diesen Plan häufig erfolgreich umzusetzen, fehlen die Punkte. Es gab zwischendurch immer mal wieder Phasen, oft auch nur während eines Spiels, die Schalkes Sehnsucht nährten, mit dem immer noch erst 33 Jahre alten und hoch angesehenen Trainer Tedesco die Zukunft zu gestalten. Doch das Vertrauen schwand, nach dem Debakel von Manchester war es vollends verloren gegangen.

"Wir werden in den vier Jahren einige Täler zu durchschreiten haben", hatte Christian Heidel im vergangenen Sommer gesagt, als Tedesco einen neuen, bis 2022 gültigen Vertrag unterschrieb. Dass sowohl Manager als auch Trainer schon am Fuß des nächsten Berges scheiterten, überrascht.

Rose, Schmidt und Zorniger als mögliche Kandidaten

Schalke setzt nun auf die vermeintlich sichere Variante: harte Hand, Stallgeruch, Maloche, Disziplin. Den Trainer für die Zukunft sucht Jochen Schneider nach einem Kriterium, dass er schon bei seiner Vorstellung preisgab. Schalke solle so Fußball spielen, wie es bei seinem vormaligen Klub RB Leipzig gemacht werde: den Gegner unter Raum- und Zeitnot setzen, den Ball gewinnen, schnell nach vorne spielen, schnell zum Abschluss kommen.

Marco Rose, der diesen Fußball in der Salzburger RB-Mutterfirma mit einigem Erfolg spielen lässt, ist daher ein Kandidat. Er wurde ohnehin schon als möglicher Nachfolger von Tedesco gehandelt. Auch Roger Schmidt, derzeit in China, käme infrage.

Vielleicht auch Alexander Zorniger, den Schneider aus gemeinsamer Zeit beim VfB Stuttgart kennt. Eines steht fest: Aus dem Aufsichtsrat des FC Schalke wird es keiner.