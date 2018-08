Als der Deutsche Fußball-Bund die Neuerungen beim Videobeweis für die kommende Saison vorstellte, sagte Vizepräsident Ronny Zimmermann: "Bei der WM wurde in Sachen VAR Chaos erwartet, in Deutschland dagegen geht man immer von Perfektion aus." Nach der Erfahrungen des ersten Videobeweis-Jahres in der Bundesliga ist man diese Erwartungshaltung zumindest erfolgreich losgeworden.

Nun geht der VAR (Video assistant referee) in seine erste echte Ligasaison. Im Vorjahr konnte man so manche Panne noch mit dem Testphasen-Status begründen. Das ist jetzt vorbei, der Videoassistent ist jetzt sozusagen offiziell. Und präsentiert sich nach den Aufregungen und Veränderungen der Vorsaison künftig mit verändertem Gesicht.

DFB und DFL beharren darauf, dass der Videobeweis, zumindest in der Bundesliga-Rückrunde, ein echter Erfolg gewesen sei und nur unter einer verzerrten öffentlichen Wahrnehmung gelitten habe. Der Verband spricht von einer "Entscheidungsqualität von 99,25 Prozent", in der Öffentlichkeit war der Eindruck jedoch weitgehend anders. So sind die Maßnahmen, die DFB und DFL für die neue Spielzeit einführen, auch zum Teil kosmetischer Natur: Die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen soll deutlich steigen - die Leute sollen auch merken, dass in den meisten Fällen auch richtig entschieden wurde. Dabei wird aber eher an die Fernsehzuschauer gedacht, weniger an die Fans im Stadion.

"Ziel ist größtmögliche Transparenz für den TV-Zuschauer"

So wird zur neuen Saison der Dreier-Splitscreen für die TV-Zuschauer eingeführt. Im Fernsehen wird eingeblendet, welche Spielszene im Kölner Videokeller überprüft wird - und das mit drei verschiedenen Kameraeinstellungen. "Das Ziel ist größtmögliche Transparenz für den TV-Zuschauer", sagt DFL-Direktor Ansgar Schwenken. Bei der WM in Russland wurde dies ähnlich praktiziert.

Ob das als Verbesserungsmaßnahmen ausreicht, ist offen. Gerade die fehlende Transparenz im Stadion hatte immer wieder zu Verärgerung und Frust geführt. "Ich erwarte, dass es Nachbesserungen gibt, vor allem, was die Transparenz der Abläufe angeht", hatte zum Beispiel Werder-Trainer Florian Kohfeldt gefordert.

Und sein Hoffenheimer Trainerkollege Julian Nagelsmann hatte sich besonders darüber aufgeregt, dass sich einige Schiedsrichter auf dem Platz umstrittene Szenen nochmals auf dem Fernseher am Spielfeldrand ansehen, teilweise für mehrere Minuten, bevor eine Entscheidung fiel. "Was ich völlig abschaffen würde, sind diese Situationen, in denen es heißt: Schiedsrichter, schau dir das noch mal selber an", sagt er: "Dann braucht man Köln gar nicht." Daran jedoch haben DFB und DFL nichts geändert.

Neuer Versuch bei der Abseitsregel

Einen neuen Versuch unternehmen die Organisatoren bei der Abseitsregel. Hier werden wieder die sogenannten kalibrierten Linien eingeführt. Diese sollten eigentlich schon in der Vorsaison eingesetzt werden. Da die Technik aber nicht funktionierte, verzichtete man nach dem 1. Spieltag darauf. Jetzt wird das Hawk Eye wieder eingesetzt, bei engen Abseitssituationen wird zusätzlich ein 3D-Verfahren genutzt. "Das wird uns helfen, noch mehr Sicherheit zu bekommen", sagt Jochen Drees, der ab Oktober der DFB-Verantwortliche für den Videobeweis wird. Drees soll damit auch die personellen Turbulenzen beenden, die im Verband dafür gesorgt hatten, dass beim Thema Videobeweis nie Ruhe eingekehrt ist.

Zum Einsatz des Videobeweises sagt Drees den schönen Satz: "Nicht der Moment, in dem der Ball den Fuß verlässt, ist für die Entscheidung Abseits ja oder nein entscheidend, sondern der Moment, indem der Impuls zum Abspiel kommt." Der zu messende Impuls - das klingt interessant.

In der bereits laufenden zweiten Liga wird das System offline getestet, wie es beim DFB heißt. Das bedeutet: Der Videobeweis überwacht einzelne Partien zwar, deren Entscheidungen haben in der Praxis aber keinen Einfluss auf den Spielverlauf. Ein Test, von dem (noch) niemand etwas merkt. Auch die ersten DFB-Pokalrunden sind nach wie vor VAR-frei. Erst ab dem Viertelfinale schaut dann auch das Videoteam in Köln zu.

Das Schlusswort gebührt DFL-Direktor Schwenken. Er erhofft sich durch die Veränderungen "eine noch stärkere Akzeptanz des Video-Assistenten, der in der vergangenen Saison auch für die Fans ein völlig neues, gewöhnungsbedürftiges Element darstellte". So kann man es ausdrücken.