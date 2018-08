Bundesligastart Zurück im Fußball-Biedermeier

Es ist vielleicht kein Zufall, dass das "Aktuelle Sportstudio" des ZDF den Düsseldorfer Coach Friedhelm Funkel zum ersten Spieltag als Gast in die Sendung geladen hat. Und dass Joachim Löw und Oliver Bierhoff, die Moderatorin Dunja Hayali gern in der Sendung gehabt hätte, ihre Teilnahme abgesagt haben. Nach diesem Sommer scheinen im deutschen Fußball die Funkels wieder auf dem Vormarsch. Eine gute Nachricht ist das nicht.

Friedhelm Funkel ist 64 Jahre alt, er hat in seiner langen Trainerlaufbahn schon zehn Profiklubs betreut, von Hansa Rostock über den MSV Duisburg und Alemannia Aachen bis zum VfL Bochum und 1860 München. Funkel hat überall seine Arbeit gemacht, gerne auch in der zweiten Liga. Er hat es zu einer Fertigkeit gebracht, Teams aufstiegsreif zu machen, das ist ihm mittlerweile sechsfach gelungen. Flaggschiffe des modernen Fußballs hat er nicht entworfen.

Funkel hat nichts dagegen, wenn man ihn altmodisch nennt, auf die Idee, ihn einen Laptoptrainer zu taufen, würde niemand kommen. Er ist ein Gegengewicht zu den Nagelsmanns und Tedescos, damit auch zu den Löws, Schneiders, Sorgs und Bierhoffs beim DFB. Ein ehrlicher Arbeiter, der nichts davon hält, dass ihm seine Assistenten mit dem Laptop Informationen von der Tribüne herunterschicken.

"Steigungsläufe, Gewichte stemmen"

Im Nachgang des deutschen WM-Scheiterns in der Vorrunde ist Funkel so etwas wie ein Role Model geworden. Die "Bild am Sonntag" schreibt über seine Trainingsmethoden: "Funkel ist ein Schleifer. Seine Vorbereitung war knallhart, die Spieler sagen, die härteste, die sie jemals hatten. Drei Trainingseinheiten täglich, Steigerungsläufe, Gewichte stemmen, ein Testspiel jagte das nächste." Es war als Kompliment gemeint.

Dieser übellaunige deutsche WM-Sommer hat Stimmen und Stimmungen wieder nach oben gespült, die schon der Vergangenheit anzugehören schienen. Gespenster, die neu zum Leben erweckt wurden. Die Meinung von Uli Hoeneß ist wieder gefragt, die von Stefan Effenberg, Lothar Matthäus und Mario Basler. Unter der Überschrift "mehr Fußball, weniger Firlefanz" feiert die "Sport Bild", dass der neue Bayern-Trainer Niko Kovac den Handygebrauch der Profis einschränkt: "Die Bundesliga besinnt sich auf ihre Wurzeln."

Das Besinnen auf die Wurzeln ist zwangsläufig ein Blick in die Vergangenheit. Das ist statthaft, wenn man die Zukunft nicht aus dem Auge verliert. Dieser Blick zurück geht seit dem WM-Aus allerdings einher mit der Diskussion, wer die Nationalhymne mitsingt und wer nicht. Er geht einher mit Appellen, dass man wieder Spieler brauche, die stolz darauf sind, das Nationaltrikot zu tragen. Er geht einher mit Forderungen, die Spieler sollten sich nicht mehr so sehr darum kümmern, wie ihr Haar liegt.

Es fehlen noch Rufe nach dem Medizinball

Aus all dem spricht die tiefe Sehnsucht nach dem deutschen Fußball-Biedermeier. Die berühmten deutschen Tugenden, die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft. Es fehlt nur noch der Ruf, Felix Magath und der Medizinball müssten wieder mehr Einfluss im deutschen Fußball haben. Von Innovation, von modernen Konzepten, um die Bundesliga auch international wieder attraktiver zu machen, war dagegen vor dieser Spielzeit nichts zu hören.

Dabei hätte die Bundesliga diese Diskussion wirklich nötig: Für die internationalen Stars ist die Liga längst nicht mehr attraktiv, außer den Bayern scheiden die Klubs mittlerweile aus den europäischen Wettbewerben regelmäßig früh aus, und die Nationalmannschaft als letztes Prunkstück hat ihren Nimbus verloren. Der Anschluss geht verloren.

Gegen weniger Marketing, gegen weniger Sponsorentermine und Social-Media-Banalitäten im Fußball, gegen mehr Bodenhaftung ist nichts zu sagen. Aber die Franzosen wurden nicht deswegen Weltmeister, Real Madrid nicht deswegen Champions-League-Sieger, weil ihre Spieler in der Kabine kein Smartphone benutzen durften.